Solarpark für 500 Haushalte in Mijas nach zweieinhalb Jahren immer noch nicht in Betrieb

Es handelt sich um einen Solarpark mit der Kapazität, den Energiebedarf von 500 Familien für ein Jahr zu erzeugen, und seigt Juni 2023 ist er einsatzbereit, oder besser gesagt, er ist fertig, kann aber rechtlich nicht in Betrieb genommen werden. Diese Anlage wurde auf dem Dach des Parque Comercial im Stadtteil Las Lagunas von Mijas errichtet, ganz in der Nähe des gleichnamigen Einkaufszentrums, das sich allerdings in der Gemeinde Fuengirola befindet.

Der Solarpark ist nicht nur für den Eigenverbrauch bestimmt, sondern er wird auch den Überschuss seiner Produktion anbieten, d.h. er wird zu einem Stromerzeuger und speist Strom ins Netz ein, und das ist es, was alles in die Länge zieht. Da die Bauarbeiten zur Errichtung der Anlage auf dem Dach dieses aus Hallen bestehenden Gewerbegebiets nach einer Investition von 1,15 Millionen Euro im Juni 2023 abgeschlossen wurden, hat der Solarpark lediglich den Meilenstein der sogenannten EON-Genehmigung (Energisation Operational Notification) erreicht, benötigt aber noch die ION-Genehmigung (Provisional Operational Notification).

Kilowattstunden 1.700.000 Elektrizitätserzeugung Dies ist die jährliche Stromerzeugungskapazität des Solarparks, die dank seiner 2.200 Solarzellen dem Bedarf von 500 Haushalten entspricht.

Bei der ersten handelt es sich um ein von Red Eléctrica de España ausgestelltes Dokument, das dem Eigentümer der Anlage das Recht einräumt, seine eigenen Stromkreise und Hilfsdienste mit Strom zu versorgen, und das der Geschäftskomplex erst im Januar dieses Jahres erhalten hat, und bei der zweiten handelt es sich um eine Genehmigung, die von der Verteilungsgesellschaft (E-Distribución, in Andalusien) abhängt und den vorübergehenden Anschluss einer Erzeugungs-, Bedarfs- oder Netzanlage für die Inbetriebnahme und Prüfung erlaubt.

Das Unternehmen hat 1,15 Millionen investiert und wollte einen zweiten Solarpark bauen, wird dies aber «offensichtlich» nicht mehr tun.

«Jeder Schritt, den wir mit der Industrie, mit Red Eléctrica de España und mit Endesa unternehmen, dauert drei Monate», fasst Nacho Domínguez, Direktor des Miramar-Einkaufskomplexes, zusammen. Er bedauert nicht nur, dass sich die getätigten Investitionen noch nicht amortisiert haben, sondern auch «den Verfall», unter dem die Anlage leidet, und dass es zu dessen Bekämpfung erforderlich ist, weiterhin Wartungs- und Revisionsarbeiten durchzuführen.

Energie für Nachbarn

Der 'Solargarten' nimmt die Hälfte des Daches des Miramar-Einkaufsparks ein, und es war geplant, den Rest des Daches in einer zweiten Phase mit Solarpaneelen auszusattten, aber die langwierige Bearbeitung der ersten Phase hat dazu geführt, dass sie ihre Pläne begraben haben: «Es ist klar, dass wir das nicht mehr machen werden», sagt Domínguez.

Die Anlage, die aus 2.200 Solarzellen besteht, hat die Kapazität, etwa 500 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.

Insgesamt erreicht die installierte Anlage 15.000 kW dank ihrer 2.200 Solarmodule, die eine Kapazität von 1.700.000 kWh pro Jahr haben, was dem Strombedarf von 500 Haushalten entspricht, und umfasst zwei Transformationszentren mit einer Gesamtleistung von 1.221 kW und 11.000 Meter Gleichstrom-Solarkabel.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Energie für das Bürogebäude im Parque Comercial und für die ansässigen Unternehmen, die dies wünschen, zu nutzen. «Der Überschuss könnte vom Miramar-Einkaufszentrum genutzt werden, das bereits über einen eigenen Solarpark verfügt, mit dem es gelungen ist, seine Rechnung um 30 Prozent zu senken, der aber nicht den gesamten Bedarf deckt, und den Anwohnern in der Umgebung angeboten werden», erklärt der Direktor des Geschäftskomplexes.

Um die vorläufige Betriebsgenehmigung (ION) zu erhalten, muss das Unternehmen nach Angaben von Endesa noch ein technisches Projekt vorlegen und sich dann als Stromerzeuger registrieren lassen. Der Handelskomplex Miramar geht davon aus, dass es nach Abschluss der Arbeiten etwa drei Jahre dauern wird, bis die Anlage in Betrieb genommen werden kann.