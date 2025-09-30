Costa del Sol leitet Verfahren für zweite Entsalzungsanlage ein

Chus Heredia Mijas Dienstag, 30. September 2025 Teilen

Die zweite Entsalzungsanlage an der Costa del Sol steht kurz vor dem Baubeginn. Wie SUR erfahren hat, wird das öffentliche Wasserversorgungsunternehmen des Kommunalverbands westliche Costa del Sol, Acosol, diese Woche die Ausarbeitung des Vorprojekts mit zwei Schwerpunkten ausschreiben: eine umfassende Analyse möglicher Standorte und eine weitere über die Betriebskapazität der künftigen Anlage. Ziel ist es, über eine ausreichende technische Solvenz zu verfügen, um das Dokument dem staatlichen Unternehmen Acuamed vorzulegen, das dann für die Finanzierung zuständig sein wird.

Standort zwischen den Gemeinden Mijas und Fuengirola

Aus technischen Quellen erfuhr SUR, dass die Entsalzungsanlage zunächst zwischen den Gemeinden Mijas und Fuengirola gebaut werden soll, wobei ein Standort weiter östlich nicht ausgeschlossen wird. Die Anfangskapazität wird bei 10 Millionen Kubikmetern pro Jahr liegen und kann auf 20 erweitert werden. Dies entspricht dem Potenzial, das die Entsalzungsanlage in Marbella nach ihrer gründlichen Renovierung und Feinabstimmung durch das andalusische Landwirtschaftsministerium und Acosol selbst wiedererlangt hat.

90 Millionen Kubikmeter jährlicher Bedarf

Die Costa del Sol benötigt jährlich rund 90 Millionen Kubikmeter, um ihre Wasserversorgung zu gewährleisten. Derzeit stammt der größte Teil der Versorgung aus dem Stausee La Concepción, obwohl die Abhängigkeit und der Druck auf diese Ressourcen abgenommen haben. So wurden im Jahr 2023 mehr als 47 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Stausee entnommen, während es im vergangenen Jahr 36 Millionen Kubikmetern waren. Letztes Jahr waren es 36. Und das ist die Idee: zu diversifizieren.

Die nächste Quelle ist die Entsalzungsanlage von Marbella, die im letzten Jahr 10 Millionen Kubikmeter lieferte und, wie bereits erwähnt, 20 Millionen Kubikmeter erreichen könnte. Die Brunnen von Fuengirola und Guadalmansa (letztere sind heute ungenutzt) liefern normalerweise weitere 10-11 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Der Rest der Versorgung stammt aus den eigenen Ressourcen der Gemeinden.

Nutzung hauptsächlich für Golfplätze

Das rückgewonnene Wasser wird nach einer tertiären Behandlung hauptsächlich zur Bewässerung von Golfplätzen verwendet. Der Kommunalverband und die Gemeindverwaltungen sind daran interessiert, sanitäre Genehmigungen zu erhalten, um die Nutzung auf öffentliche und private Gärten und die Bewässerung auszuweiten. Der technische und rechtliche Prozess ist in vollem Gange. Es ist ein sehr interessanter Weg, wenn man bedenkt, dass an der Costa del Sol jährlich 47 Millionen Kubikmeter recyceltes Wasser produziert werden, von denen nur 7 Millionen genutzt werden. Das langfristige Ziel ist, dass diese Art von Ressource eine Einsparung von 30 Prozent des Wassers aus Reservoirs, entsalztem Wasser und Brunnen bedeutet.

Acosol nimmt dieses Vorprojekt im Rahmen seines Investitionsplans in Angriff, der ein Budget von 350 Millionen Euro über fünf Jahre vorsieht. Im Rahmen dieses Programms hat das Unternehmen gerade das Bauprojekt für einen großen 100.000 Kubikmeter fassenden Sammelbehälter als Teil der Erweiterung der Kläranlage Verde ausgeschrieben. Diese Kläranlage stellt derzeit einen Engpass für die Versorgung der Küste dar und wird nach Abschluss der Arbeiten, deren Kosten sich auf 36 Millionen Euro belaufen, in der Lage sein, 4.000 Liter pro Sekunde aufzubereiten, was mehr als ausreichend ist, um die Bevölkerungsspitzen in der Region, insbesondere in der Hochsaison, zu bewältigen.

Fehlgeschlagener Versuch

Um sich für eine staatliche Finanzierung einzusetzen, erinnert der Kommunalverband der westlichen Costa del Sol daran, dass Acuamed sogar den Auftrag für eine Entsalzungsanlage in Mijas-Fuengirola erhielt. Nach drei Jahren Papierkrieg wurden die Arbeiten im Juli 2008 für 61,7 Millionen Euro an ein Gemeinschaftsunternehmen von Sacyr, Sadyt und Construcciones Vera vergeben. Die Finanzierung wurde zu gleichen Teilen von Acuamed und der Regionalregierung bereitgestellt, wobei 50 Prozent aus europäischen Mitteln stammten.

Die Entsalzungsanlage sollte etwa 20 Millionen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr produzieren. Die Anlage wurde wegen Boden- und Stromproblemen sowie wegen des hohen Preises für das gewonnene Wasser verworfen. Aber niemand bezweifelte, dass es die Absicherung war, die die Küste brauchte. Und das tun auch jetzt nur wenige.

Entsalzungsanlage auch in der Axarquia geplant

In Wirklichkeit bedeutet die Formel nicht, dass Acuamed für die Infrastruktur bezahlt. Das Unternehmen fungiert als Kreditinstitut, das die Finanzierung vorschießt, und die Nutzer müssen sie in 50 Jahren zurückzahlen. Es ist der gleiche Fall wie in der Axarquia. In diesem Fall sind Axaragua und die Bewässerungsunternehmen dabei, das Vorprojekt fertig zu stellen, um es an Madrid zu übergeben. Der Prozess verzögert sich durch die technischen Zwänge, die sich zum einen aus dem Standort der Entsalzungsanlage in der Gemeinde Vélez-Málaga und zum anderen aus der erforderlichen Infrastruktur für die Stromversorgung ergeben haben. Die Entsalzungsanlage wird eine Jahreskapazität von 24 Millionen Kubikmeter haben und zu je zur Hälfte von städtischen und ländlichen Gebieten genutzt werden.

Langfristig möchte die Küste 15 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aus dem Campo de Gibraltar erhalten. Doch dafür muss der Gibralmedina-Staudamm am Guadiaro zwischen Cádiz und Málaga gebaut werden. Der Stausee und die Rohrleitungen kosten mehr als 800 Millionen Euro. Und die Landesregierung hat gerade das Vorprojekt an das Ministerium für den ökologischen Wandel zur Kontrolle geschickt. Es ist noch ein langer Weg bis zur Realisierung.