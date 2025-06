Doppelmord von Fuengirola: mutmaßlicher Täter in Liverpool verhaftet

Irene Quirante Fuengirola Montag, 16. Juni 2025 Compartir

Der mutmaßliche Täter des Doppelmordes von Fuengirola vom 31. Mai ist am Freitagnachmittag in Liverpool (Großbritannien) festgenommen worden. Offenbar spielte dabei die Zusammenarbeit mit den Beamten der Einheit der Nationalpolizei gegen Drogen und Organisiertes Verbrechen UDYCO Costa del Sol eine wichtige Rolle, denen es gelungen war, den Verdächtigen zu identifizieren. Nachdem sie seinen Vor- und Nachnamen herausgefunden hatten, hatte das Untersuchungsgericht Nr. 2 von Fuengirola einen internationalen Haftbefehl ausgestellt .

Quellen zufolge wird vermutet, dass der mutmaßliche Täter der Doppelhinrichtung aus Spanien über Portugal geflohen sein könnte, von wo aus er in das Vereinigte Königreich reiste. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann schottischer Herkunft.

Der Doppelmord ereignete sich in der Nacht des 31. Mai. Es war Samstag, und die Opfer saßen an einem der Tische auf der Terrasse eines irischen Restaurants an der Strandpromenade von Fuengirola. Mit dabei war auch die Ehefrau eines der Verstorbenen, die alles mit ansehen musste, aber unverletzt blieb.

Gegen 23.30 Uhr hielt ein Auto neben der Bar und ein vermummter Mann stieg aus. Der Ablauf war der einer klassischen Abrechnung. Als sein Komplize mit dem Auto wegfuhr, näherte sich der Täter einem seiner Opfer und schoss ihm aus nächster Nähe in die Brust.

Der Täter begann dann auf seine zweite Zielperson zu schießen, die ins Innere des Restaurants lief und offenbar versuchte, sich in die Toiletten zu flüchten. Er wurde von mindestens vier Kugeln getroffen, die ihn in Brust und Bauch trafen, und starb ebenfalls am Tatort.

Opfer wie Täter sollen zwei miteinander verfeindeten Drogenclans angehören.