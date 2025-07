Hunderjährige aus Fuengirola wartet vergebens auf staatliche Pflege

José Carlos García Fuengirola Montag, 7. Juli 2025 Compartir

Die Tür des Hauses, einer Erdgeschosswohnung in Fuengirolas Stadtteil Los Boliches, steht weit offen, genau wie vor der Zeit, als der Tourismus das Stadtbild und die Wirtschaft dieses ursprünglich aus der Fischerei stammenden Viertels für immer veränderte. Von außen kann man das Wohnzimmer sehen und in der Ecke des Raumes, die der Straße am nächsten liegt, neben einem Fenster, sieht man einen Sessel, der von zwei Tischen flankiert wird, in dem Trinidad Cabello sitzt, eine 99-jährige Frau, die noch immer genug Klarheit, Kraft und Entschlossenheit besitzt, um von der Junta de Andalucía die Umsetzung des Gesetzes Ley de Dependencia zu fordern, das alten und pflegebedürftigen Menschen eine angemessene Betreuung garantiert.

Als Trinidad geboren wurde, war Spanien in der Hand von des Diktators Primo de Rivera, als sie zum ersten Mal die Anerkennung als hilfsbedürftige Person beantragte, waren Mariano Rajoy und Susana Díaz an der Macht, und mit Pedro Sánchez und Juan Manuel Moreno an der Spitze von Spaniens und Andalusiens Regierung fordert sie immer noch vergeblich ihre Rechte ein. Die lange Wartezeit auf die Umsetzung des gesetzes ist wahrscheinlich ebenso überraschend wie der Umstand, dass Trinidad, die bis zu ihrem 70. Lebensjahr keinen Pinsel in die Hand genommen und keinen Malkurs besucht hatte, die drei großen Gemälde, die den Raum beherrschen, selbst gemalt hat. «Es ist naive Malerei», sagt sie.

Die alte Dame beantragte 2017 im Alter von 91 Jahren erstmals die Anerkennung als pflegebedürftige Person. Im Jahr 2021, im Alter von 95 Jahren, reichte sie einen Antrag auf Überprüfung ein und erklärte, dass es ihr schlechter ginge. Ein Jahr später wiederholte sie diesen Antrag, nachdem sie plötzlich die Sehkraft eines Auges verloren hatte. Hinzu kamen eine Arthrose im Knie, die sie zwang, eine Gehhilfe zu benutzen, und eine Nierenerkrankung. Die Antwort der territorialen Delegation des zuständigen andalusischen Regionalministeriums war jedoch immer dieselbe: «In Anbetracht der gesetzlichen Bestimmungen und anderer allgemein gültiger Vorschriften beschließe ich, keine Pflegebedürftigkeit anzuerkennen».

«Mir geht es so gut, wie es in diesem Alter nur geht. Es scheint, dass wir alten Menschen nicht wichtig sind. Wir hätten nicht so lange durchhalten müssen.

Der Beschluss wurde im Februar 2024 geändert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Trinidad bereits das Augenlicht auf dem anderen Auge verloren, und die Junta de Andalucía erkannte sie als pflegebedürftige Person an und bewilligte ihr einen häuslichen Pflegedienst von vier Stunden pro Tag. 17 Monate später wartet sie immer noch darauf und erhält keine andere Hilfe als die, die ihr von der Stadtverwaltung von Fuengirola gewährt wird: drei Stunden pro Woche, verteilt auf zwei Tage.

Leben in Dunkelheit

«Mir geht es so gut, wie es in diesem Alter möglich ist, aber es scheint, als ob sich niemand für uns alte Menschen interessiert», resümiert sie. Trinidad ist in dem Haus, in dem sie lebt, geboren und kennt es daher gut genug, um sich darin zurechtzufinden. «Aber ohne mein Augenlicht», erklärt sie, «fällt es mir schwer, auf die Toilette zu gehen und zu essen, weil ich nicht genug sehe.» Auf den Tischen zu beiden Seiten ihres Stuhls hat sie alles, was sie braucht, damit sie sich nicht viel bewegen und niemanden um Hilfe bitten muss: Wasser, Taschentücher, das Telefon.

Trinidad bedauert, dass das Rathaus die Frau, die ihr einen Teil der Hausarbeit abnimmt, «ab und zu» austauscht, obwohl sie zugibt, dass sie das Glück hat, eine «große» Familie zu haben: vier Töchter und 13 Enkelkinder. Jeden Abend bleibt eine von ihnen zu Hause bei Trinidad, und tagsüber bringt ihr eine Tochter das Essen.

«Meine Töchter kommen morgens, aber es ist schwer für sie, und die Enkelkinder arbeiten oder studieren und haben ihr eigenes Leben», erklärt die Frau und sagt dann mit einer Gelassenheit, die einem die Haare zu Berge stehen lässt: «Wir hätten nicht so lange durchhalten müssen». Aber Trinidad hat durchgehalten und geht auf ein Jahrhundert zu, obwohl die Lebenserwartung in Spanien, als sie 1926 geboren wurde, nicht einmal 50 Jahre betrug. Und sie tut dies mit genügend Mut, um weiterhin ihre Rechte einzufordern.