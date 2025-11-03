Kontrollierte Brandrodung in der Gegend des Hippodroms von Mijas am 4. November

SDA Mijas Montag, 3. November 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Mijas arbeitet über die Feuerwehr mit der INFOCA-Einrichtung der Regionalregierung von Andalusien zusammen, um am Dienstag, den 4. November, zwischen 10:00 und 14:00 Uhr, sofern die Wetterbedingungen dies zulassen, eine kontrollierte Brandrodung im Gebiet Camino del Hipódromo-El Chaparral durchzuführen.

Die Maßnahme, die vom Provinzoperationszentrum INFOCA in Málaga gefördert wird, ist Teil der Zusammenarbeit zwischen der Behörde und der Stadtverwaltung von Mijas zur Durchführung von kontrollierten Bränden in städtisch-forstwirtschaftlichen Übergangsgebieten, mit dem Ziel, die Vegetationslast zu reduzieren und Brände zu verhindern, die nahegelegene Wohngebiete beeinträchtigen könnten.

Der Stadtrat für Feuerwehrwesen, Francisco Jerez, betonte, dass diese vorbeugende kontrollierte Brandrodung die in früheren Jahren in der Gemeinde durchgeführten Arbeiten fortsetzt und es ermöglicht, weitere Fortschritte bei der Verringerung der Brandgefahr und der gemeinsamen Ausbildung der beteiligten Teams zu erzielen.

Jerez erklärte, dass «Maßnahmen dieser Art unerlässlich sind, um die Sicherheit der Menschen und der Häuser in der Nähe von Waldgebieten zu gewährleisten». Darüber hinaus betonte er, dass «die Koordination zwischen INFOCA, der Feuerwehr sowie die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei und dem Zivilschutz von grundlegender Bedeutung sind, um die Prävention und die Reaktion auf mögliche Notfälle zu verbessern».

Die Feuerwehr von Mijas wird die Maßnahme mit technischer Unterstützung und Überwachung begleiten, während der Zivilschutz und die örtliche Polizei für die Sperrung von Straßen und die Kontrolle des Personen- und Fahrzeugverkehrs zuständig sein werden. Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung eine Informationskampagne für die Anwohner durchführen, um während des Einsatzes Unruhe zu vermeiden.