Neue Verzögerung des Parks Gran Parque de Mijas

Der Termin für die Eröffnung des Gran Parque Mijas, des Makroprojekts, das das Rathaus auf einer Fläche von fast 270.000 Quadratmetern in Cortijo del Ahogadero in Las Lagunas durchführt, ist immer noch in der Schwebe. Obwohl das Projekt für dieses Natur- und Erholungsgebiet bereits im Mai letzten Jahres abgeschlossen werden sollte, versicherte die Stadtverwaltung Ende Juni, dass noch «eine Reihe von Bau- und Gartenarbeiten» ausstehen und nannte einen neuen Termin für die Fertigstellung: den 9. Juli. Letztlich wird es jedoch zu einer weiteren Verzögerung kommen, nachdem das Rathaus die Abnahme der Arbeiten verweigert hat.

Quellen der Stadtverwaltung versichern, dass noch «kleine Details» der Sanitär- und Gartenarbeiten ausstehen und dass sie dem beauftragten Unternehmenskonsortium, der UTE (Unión Temporal de Empresas), bestehend aus Vías y Construcciones, einem Unternehmen im Besitz von Dragados, und dem lokalen Unternehmen Transportes y Excavaciones Arroyo, eine Frist bis zum 31. Juli gesetzt haben, um diese zu beheben. Vías y Construcciones räumt ein, dass noch einige «letzte Handgriffe» fehlen und dass das Projekt, dessen Kosten sich auf 27,45 Millionen Euro belaufen, was 20 Prozent des Haushalts der Stadtverwaltung für dieses Jahr entspricht, «sehr bald» vollständig abgeschlossen sein wird.

Wartungsvertrag ausstehend

Die Aufnahme der Arbeiten bedeutet, dass die Stadt den Park übernehmen wird, wozu sie im Moment aber noch nicht in der Lage ist. Ende Januar hat das Rathaus einen Vertrag für die Pflege dieser Anlage ausgeschrieben, und mehr als viereinhalb Monate nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote ist er immer noch nicht vergeben worden.

Die letzte Sitzung des Vergabeausschusses fand am 10. Juli statt und umfasste den Ausschluss von fünf Angeboten und die Zulassung der 22, die sich schließlich für den Auftrag beworben haben. Die Ausschreibung befindet sich somit in der Endphase.

Der Hauptbereich umfasst Gartenbau und Bewässerung, Reinigung und Instandhaltung der Kinderspielplätze, biologisch-gesundheitliche Ausrüstung, Stadtmobiliar und -ausstattung sowie Pflasterung und Umzäunung und wurde für 2,35 Millionen Euro pro Jahr ausgeschrieben. Ein weiterer Auftrag betrifft die Instandhaltung der Anlagen (Technikräume, Wartung und Reinigung der Brunnen und Seen sowie des Splashparks, Ver- und Entsorgungsnetze, Telekommunikation, Strom und Beleuchtung) mit einem anfänglichen Budget von 544.000 Euro und ein dritter Auftrag die Parküberwachung mit einem Wert von rund 392.000 Euro. Insgesamt 9,88 Millionen Euro für den dreijährigen Wartungs- und Überwachungsvertrag, etwa 3,29 Millionen Euro pro Jahr.

Ein 9 Jahre altes Projekt, das Änderungen erfahren hat

Der Gran Parque de Mijas begann vor etwa neun Jahren Gestalt anzunehmen. Im Juni 2023 vergab die damalige Körperschaft unter dem Vorsitz von Josele González den Auftrag, und im August wurde der Grundstein gelegt. Nach dem Misstrauensantrag, der Ana Mata von der Volkspartei im November desselben Jahres zum Bürgermeister von Mijas machte, wurde das Projekt geändert.

Die Stadtverwaltung beschloss, die Zugangsbrücken vom Friedhof und von der Venta La Morena für eine spätere Phase zu belassen. Außerdem schlug er vor, die Art der gepflanzten Bäume zu ändern, um den Wasserverbrauch zu senken. Wurde anfangs mit einem monatlichen Wasserverbrauch von 2.350 Kubikmetern gerechnet, werden es am Ende etwa 350 sein, also 300 Prozent weniger. Die Änderung führte zu einer Vertragsanpassung, die weder eine Erhöhung der Kosten noch eine Verlängerung der Ausführungsfrist zur Folge hatte.