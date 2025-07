Eröffnung des Parks Gran Parque de Mijas verzögert sich

Lorena Cádiz Mijas Dienstag, 1. Juli 2025 Compartir

Die Arbeiten für den neuen Park mit dem Namen Gran Parque de Mijas mit einem künstlichen See und einer Bühne für Freiluftkonzerte, der neben dem Friedhof von Las Lagunas de Mijas angelegt wird, befinden sich in ihrer Endphase. Wie das Rathaus mitgeteilt hat, stehen noch eine Reihe von Bau- und Gartenarbeiten an sowie der Stromanschluss, der zwar beantragt, aber noch nicht genehmigt sei.

Wann der Park, der eigentlich schon im Mai eröffnet werden sollte, für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, ist noch nicht bekannt. Sobald der Gran Parque de Mijas in Betrieb ist, wird er den Anwohnern und Besuchern eine Grünfläche mit 2.900 Bäumen und Sträuchern auf 27 Hektar Fläche bieten.

Ursprüngliches Projekt wurden geändert

Als die Arbeiten im Sommer 2023 begannen, wurde das Projekt mehrmals überarbeitet. Aufgrund der Trockenheit wurde beschlossen, Pflanzen mit weniger Wasserverbrauch zu pflanzen, ferner wurden Änderungen am usprünglichen Projekt vorgenommen, um die Zugänglichkeit zu dem Park zu verbessern.

Der Park erstreckt sich in der Länge vom Friedhofsgelände bis zur Wohnsiedlung Cerros del Águila und in der Breite bis in die Nähe der Venta La Morena. Dieses Gebiet ist nur eineinhalb Kilometer vom Zentrum entfernt.

Das ursprüngliche Projekt sah die Zufahrt über zwei Brücken vom Friedhof und von der Venta La Morena aus vor. Diese Brücken werden jedoch erst in einer späteren Phase gebaut, so dass die bestehenden Straßen an das zu erwartende Verkehrsaufkommen einer Anlage dieser Größenordnung angepasst wurden und im Zufahrtsbereich vom Friedhof aus ein Parkplatz mit rund 1.000 Stellplätzen geschaffen wurde.