Schwede verwandelt Stierkampfarena in riesigen kulturellen Raum

Sein Name ist Marc Skarman und er ist ein schwedischer Geschäftsmann, der mit seiner Familie in Fuengirola lebt, obwohl er immer wieder geschäftlich in sein Land zurückkehrt. Als alle vor etwa zweieinhalb Jahren nach Spanien kamen, ließen sie sich zunächst in Malaga nieder, beschlossen aber schließlich, nach Fuengirola zu ziehen, nachdem sie einen Platz für ihre Kinder an der schwedischen Schule in der Stadt bekommen hatten und auch, weil Familienmitglieder und Bekannte der Familie dort leben.

Seit seiner Ankunft in Spanien hatte Marc nur eine Idee im Kopf: Investieren und etwas aufbauen. Das hat er schon sein ganzes Leben lang in seinem Heimatland getan, wo er, wie er erklärt, erfolgreich eine Vielzahl von Unternehmen gegründet hat, vom Baugewerbe bis zum digitalen Vertrieb. Aber für seine neue Etappe in Spanien war die Idee etwas Neues, eine Welt, die er bis jetzt noch nicht betreten hatte: die Kultur.

«Mein jüngster Sohn erzählte mir, dass er in Idealista gesehen hatte, dass die Stierkampfarena in Fuengirola zum Verkauf stand», erklärt Skarman, der daraufhin beschloss, sich das Objekt anzusehen. «Ich sah mir die Fassade an, schaute durch einen Spalt hinein, aber ich konnte nicht viel erkennen», erinnert er sich. So begann eine monatelange Verhandlung mit den Eigentümern, die jedoch erfolgreich endete. Das Geschäft wurde abgeschlossen, und der schwedische Geschäftsmann wurde der neue Eigentümer mit einem Ziel vor Augen: den Raum, in dem kaum Stierkampfveranstaltungen stattfanden, in einen kulturellen und gastronomischen Makroraum zu verwandeln, in dem eine Vielzahl von künstlerischen Ausdrucksformen und Freizeitangeboten untergebracht werden können. Alles auf insgesamt mehr als 6.000 Quadratmetern, die Marc mittel- und langfristig in ihrer Gesamtheit nutzen möchte.

Der erste Schritt war der Auszug des Hausmeisters, der viele Jahre lang mit seinen Hunden und Hühnern in der Arena gelebt und dort seinen eigenen Gemüsegarten bewirtschaftet hatte. Danach begannen die Arbeiten, die in dieser ersten Phase etwa zwei Jahre gedauert haben. Die ursprüngliche Stierkampfarena blieb vorerst unangetastet, die Umgestaltung erfolgte in den Bereichen, die vor mehr als einem Jahrzehnt als Zusatz zur Stierkampfarena gebaut wurden. In ihnen hat der Unternehmer ein Theater, eine Kunstgalerie, ein Restaurant und einen Raum für Veranstaltungen und Weinproben eingerichtet.

Am 2. Mai wurden die Türen dieses neuen Unternehmens zum ersten Mal für die Öffentlichkeit geöffnet. Insbesondere die des Theaters, in dem von nun an bis August jedes Wochenende (von Freitag bis Sonntag) Joe Labero auftreten wird, ein schwedischer Zauberkünstler, der in seinem Land als großer Star gilt. Er kommt aus Las Vegas, wo er seit langem eine groß angelegte Show hat, nach Fuengirola.

Das Restaurant wird in Kürze für die Öffentlichkeit zugänglich sein, gefolgt von der Kunstgalerie. «Ich interessiere mich für Kultur und ich interessiere mich für die Menschen, für die Spanier. Es ist einfach für uns, jetzt mit einem ausländischen Publikum zu beginnen, insbesondere mit einem schwedischen, aber ich interessiere mich vor allem für die Menschen aus Fuengirola und Mijas», erklärt der Geschäftsmann, der darauf besteht, dass dieser Raum mit der Idee geschaffen wurde, ein Treffpunkt für Spanier und Ausländer zu sein, so dass die geplanten Shows oder Ausstellungen für beide Publikumsgruppen konzipiert werden. «Als ich dieses Projekt in Angriff nahm, ging es mir nicht nur darum, ein gutes Geschäft zu machen, ich will auch kein Geld verlieren, aber es gibt andere Dinge, die mich interessieren», betont Marc.

Keine Stiere

Im Moment scheint klar zu sein, dass es keine Stierkämpfe geben wird, obwohl Skarman eine Vereinbarung mit der örtlichen Stierkampfschule getroffen hat, dort zweimal wöchentlich ihren Unterricht abzuhalten. Darüber hinaus hat der Eigentümer die Idee, auf der Plaza de Toros verschiedene Events zu organisieren, etwa mit Pferden. Zudem plant der Unternehmer den Bau einer festen Bühne und einer Bodega im Untergeschoss. Und ein Dach ist ebenso geplant.