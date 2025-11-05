Soroptimist International Costa del Sol startet die Soroptimist Leadership Academy für Frauen in Mijas 24 junge Frauen aus 17 verschiedenen Ländern nehmen vom 5. bis 11. November an Veranstaltung für europäische Führungskräfte teil

Soroptimist International Costa del Sol startet die Soroptimist Leadership Academy für Frauen, die vom 5. bis 11. November stattfindet. Die Stadt Mijas ist Gastgeberin dieser transformativen internationalen Veranstaltung und heißt 24 junge Frauen aus 17 verschiedenen Ländern aus ganz Europa willkommen. Dieses Programm ist die Verwirklichung eines Traums, der 2019 begann und aufgrund der Pandemie verschoben wurde. Dank der gemeinsamen Anstrengungen der Soroptimist-Clubs in Spanien und der Unterstützung von Soroptimistinnen aus ganz Europa, insbesondere von SI Deutschland, ist die Akademie nun endlich Realität geworden.

Die Teilnehmerinnen kommen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Recht, Ingenieurwesen, Psychologie, Architektur, Bildung, Tourismus, Datenwissenschaft und Kunst. Mit Karrieren, die von Doktorandinnen bis hin zu Fachkräften im gemeinnützigen Sektor reichen, verkörpern sie den Reichtum der nächsten Generation europäischer Führungskräfte. Ihre Vielfalt ist nicht nur geografischer, sondern auch akademischer, kultureller und beruflicher Natur, was diese Akademie zu einer wahrhaft globalen und inspirierenden Erfahrung macht.

Die SLA ist mehr als nur eine Führungskräfteausbildung, sie ist eine Feier der Vielfalt, der Resilienz und der globalen Verbundenheit. Die Teilnehmerinnen nehmen an Workshops, Mentoring-Sitzungen und Gemeinschaftsprojekten teil, die ihnen helfen sollen, ihre Stimme zu entdecken, ihre Führungsqualitäten zu stärken und dauerhafte internationale Netzwerke aufzubauen. Die Moderatorinnen bilden ebenfalls eine internationale Gruppe, darunter einige bekannte lokale Gesichter wie Ali Meehan von Costa Women, Adriana Caliri von Renaissance und Minerva Quijera, die lokale Verantwortliche von Toastmasters International.

Auf lokaler Ebene wird die Initiative vom Ausländeramt von Mijas und Mijas Comunicación unterstützt, langjährigen Partnern von SI Costa del Sol. Die Sponsoren HM Hospitales und der Lions Club La Cala runden das Angebot ab und ermöglichen es der Akademie, eine bereichernde Erfahrung zu bieten, bei der die lokale Kultur und Küche vorgestellt werden.

Die Teilnehmerinnen genießen eine selbstgeführte Tour durch Mijas Pueblo, gefolgt von einer Tapas-Tour, einem Ausflug nach Málaga und einem Abend unter dem Motto „Sabor a Málaga», an dem sie den Sevillana-Tanz lernen. Die Akademie endet mit der Verleihung der Diplome im Rathaus von Mijas, wo sie Ana Mata Rico, die Bürgermeisterin von Mijas, kennenlernen und ihre neu erworbenen Präsentationsfähigkeiten unter Beweis stellen können.

„Diese Akademie ist das Ergebnis jahrelanger Visionen, Teamarbeit und des festen Glaubens an die Führungs- und Inspirationskraft von Frauen«, erklärt Daphne Theunissen, Präsidentin von SI Costa del Sol und Vorsitzende des Organisationskomitees. „Wir hoffen, dass diese Erfahrung zu einer unvergesslichen Erinnerung und zu einem Katalysator für lebenslanges persönliches Wachstum wird.«

Soroptimist International of Europe ist die größte Föderation innerhalb von SI und vertritt fast 30.000 berufstätige Frauen in 43 Ländern. Mit mehr als 7.000 Projekten pro Jahr fördert sie die Bildung, wirtschaftliche Stärkung und Führungskräfteentwicklung von Frauen und Mädchen weltweit.

Für weitere Informationen über Soroptimist International Costa del Sol und seine Initiativen wenden Sie sich bitte an: soroptimist.costadelsol@gmail.com.