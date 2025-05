20 Prozent aller andalusischen Unternehmen befinden sich in 13 Gemeinden der Provinz Málaga

Cristina Vallejo Málaga Dienstag, 13. Mai 2025 Compartir

Auf zehn Gemeinden sind 80 Prozent aller Unternehmen der Provinz Málaga verteilt. In der gesamten Provinz waren Ende April 59.218 Unternehmen bei der Sozialversicherung registriert, wie aus den am Montag vom andalusischen Statistikinstitur IECA veröffentlichten Daten hervorgeht. In den zehn Städten mit der höchsten Unternehmensdichte sind mehr als 47.200 Unternehmen registriert.

Die Stadt mit der größten Anzahl an Unternehmen ist die Provinzhauptstadt mit insgesamt 20.074 Unternehmen. Das sind fast soviele wie die gesamte Provinz Jaén hat (20.587) und weitaus mehr als in der Provinz Huelva (15.199) liegt. Die Unternehmen in der Stadt Málaga machen 33 Prozent der Unternehmen in der gesamten Provinz aus.

Die zweitstärkste Gemeinde der Provinz in Bezug auf die Anzahl der Unternehmen ist Marbella mit 8.593. An dritter Stelle liegt Fuengirola mit 3.170 Unternehmen, während Mijas und Velez-Málaga mehr als 2.700 Unternehmen aufweisen. Estepona, Torremolinos und Benalmádena haben ebenfalls mehr als 2.000 Unternehmen. Die beiden anderen Gemeinden, die die Top Ten mit der höchsten Unternehmensdichte vervollständigen, sind Antequera und Ronda mit 1.378 und 1.144 Unternehmen.

Zu diesen zehn Gemeinden kommen noch drei weitere hinzu, nämlich Alhaurín de la Torre, Nerja und Rincón de la Victoria, die die Liste der Gemeinden der Provinz mit mehr als 1.000 Unternehmen Ende April vervollständigen, wie aus den am Montag von der IECA veröffentlichten Daten hervorgeht.

Auf regionaler Ebene haben diese 13 Gemeinden mit insgesamt mehr als 50.300 Unternehmen rund 20 Prozent aller andalusischen Unternehmen, deren Gesamtzahl im April bei 260.000 Namen lag.

80% der Unternehmen in der Provinz gehören dem Dienstleistungssektor an

Schauen wir uns an, wie die Verteilung nach Sektoren aussieht. In der Provinz Málaga gehören von den fast 60.000 bei der Sozialversicherung registrierten Unternehmen mehr als 47.100, also fast 80 Prozent, dem Dienstleistungssektor an. In ganz Andalusien macht der Dienstleistungssektor nur 60 Prozent aus. In der Provinz Málaga überwiegen innerhalb des Dienstleistungssektors der Einzelhandel (mehr als 11.800 Unternehmen) sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe mit fast 9.500 Unternehmen.

Der zweitwichtigste Sektor in Málaga ist das Baugewerbe, das 11,7 Prozent aller Unternehmen in der Provinz ausmacht (in Andalusien sind es weniger als 9,5 Prozent). Auf Industrieunternehmen entfallen 4,4 Prozent (in der Region sind es 6,3 Prozent). Der Anteil der landwirtschaftlichen Unternehmen beträgt weitere 4,25 Prozent (gegenüber 15 Prozent auf regionaler Ebene).