Stadt Málaga hat im Oktober einen neuen Hitzerekord aufgestellt. Dies geht aus den Statistiken des Meteorologischen Zentrums Aemet hervor. Die Temperaturen lagen bei 22,7 Grad Celsius im Durchschnitt, das sind 2,8 Grad Celsius mehr als normal für den Referenzzeitraum 1990-2020.

«Die Aemet-Station am Flughafen hat die drei höchsten absoluten Extremwerte für die durchschnittliche Temperatur, die durchschnittliche Höchst- und die durchschnittliche Mindesttemperatur seit 1942 übertroffen», bestätigt José Luis Escudero, Meteorologe und Leiter des Blogs Tormentas y Rayos (in SUR.es) .

Im Oktober wurden alle bisherigen Rekorde aus den Jahren 2014, 2013 und 1997 übertroffen. Zum Vergleich: 1997 lag die Durchschnittstemperatur der höchsten Minimaltemperaturen bei 17,2 Grad, während sie im vergangenen Monat 18,2 Grad betrug.

Im Jahr 2014 wiederum lag die durchschnittliche Höchsttemperatur bei 26,7 Grad, im Jahr 2025 bei 27,2 Grad. Im Jahr 2013 schließlich lag die durchschnittliche absolute Temperatur bei 21,9 Grad, im Oktober 2025 bei 22,7 Grad Celsius.

Der Direktor von Aemet erklärte, dass diese Situation auf eine Kombination von Umständen zurückzuführen ist, aber vor allem auf die Tatsache, dass «die Mindesttemperaturen sehr hoch waren, insbesondere an der Küste», was mit den Meerwassertemperaturen zusammenhängt. Hinzu kommt die allgemeine Stabilität mit der Vorherrschaft einer wärmeren Luftmasse.

Der Direktor stellte jedoch klar, dass das Phänomen auf die Stadt Málaga beschränkt war. Für die Provinz Málaga war es der drittwärmste Oktober nach 2022 und 2017.

So schloss der letzte Monat in der gesamten Provinz mit einem Durchschnitt von 20,1 Grad ab, was 2,6 Grad mehr als im Referenzzeitraum 1991-2020 ist. Im Jahr 2022 waren es 21 Grad und im Jahr 2017 20,5 Grad.

Regen am Mittwoch erwartet

Mit der Ankunft des Novembers hält auch der echte Herbst Einzug. In dieser Woche werden die Temperaturen vor allem nachts deutlich sinken. Die Tiefstwerte in der Provinzhauptstadt liegen zwischen 16 und 18 Grad, am Wochenende werden sie auf 14 Grad sinken. Die Höchstwerte bleiben mild, aber nicht mehr so mild wie bisher, zwischen 21 und 23 Grad.

Darüber hinaus kann der Durchzug einer Kaltluftfront am Mittwoch praktisch den ganzen Tag über ergiebige Niederschläge in der Provinz hinterlassen, obwohl es sich im Prinzip um eine isolierte Episode handelt und für den Rest der Woche kein Regen mehr erwartet wird.