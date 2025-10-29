Tornados und Wasserhosen möglich an einem Tag mit gelber Regenwarnung in Málaga

Chus Heredia Málaga Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

An diesem Mittwoch jährt sich der Jahrestag des Unwetters, das Valencia verwüstet und in Málaga, insbesondere im Guadalhorce-Tal, erhebliche Schäden verursacht hat. Und es wird wieder nass sein, obwohl die Alarmstufe niedriger ist. Die Regenfälle begannen am Dienstagnachmittag, obwohl sie keine nennenswerten Spuren hinterlassen haben. Um sieben Uhr abends war Ojén mit nur 2 Litern pro Quadratmeter der regenreichste Ort in der Provinz.

Die staatliche meteorologische Agentur hat den Zeitplan für den gelben Alarm für diesen Mittwoch in Málaga verlängert. Nur die nördliche Region, Antequera und die Umgebung werden von der Warnung verschont bleiben. Außerdem wird die Bildung von Tornados oder Wasserhose (ein Tornado über Wasser, der wie eine Säule oder ein Schlauch aussieht, wenn er Wasser aufsaugt) nicht ausgeschlossen. Diese werden durch Anomalien und plötzliche Temperaturschwankungen verursacht: warme, feuchte Luft über der Wasseroberfläche trifft auf kältere Luft in der Atmosphäre, wodurch Instabilität und vertikale Strömungen entstehen. Sturmwolken runden das Phänomen ab.

In den Wettervorhersagen wurde die Alarmstufe auf neun Uhr morgens bis Mitternacht festgelegt, wobei besondere Niederschläge für sechs und sieben Uhr abends vorhergesagt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ab Mittag regnet, obwohl in der Provinzhauptstadt schon ab 9 Uhr wieder die Sonne herauskam, liegt laut Aemet bei 100 %. Und es besteht eine 70%ige Chance auf 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und 70 in 12. Die Temperatur wird zwischen 18 und 23 Grad liegen.

Ab Donnerstag werden die Niederschläge verschwinden und auf jeden Fall am Sonntag in milder Form in die Provinz zurückkehren.