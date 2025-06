Touristen ausgeraubt, die in ihren Autos an Raststätten in der Provinz Málaga schliefen - drei Männer festgenommen

Europa Press Málaga Montag, 2. Juni 2025 Compartir

Die Nationalpolizei hat drei Männer festgenommen, die mehr als 20 Überfälle auf Fahrzeuge verübt haben sollen, die auf Rastplätzen neben Tankstellen in der Provinz Málaga abgestellt waren. Die Verdächtigen im Alter zwischen 31 und 48 Jahren hatten eine «gewalttätige Handlungsweise», da sie die Scheiben der Autos mit einem stumpfen Gegenstand einschlugen, während die Insassen nachts darin schliefen.

Dies erklärte die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung, in der es heißt, dass die Opfer, die unter Schock standen und nicht reagieren konnten, keinen Widerstand gegen die Angreifer leisteten, die in wenigen Augenblicken Koffer und Taschen an sich nahmen und dann flüchteten.

Die Ermittlungen, die von Beamten der Kriminalpolizei der Nationalpolizei in Antequera durchgeführt wurden, begannen, nachdem die ersten Raubüberfälle in diesem Polizeibezirk verübt worden waren, die insbesondere die Raststätten auf der Schnellstraße Autovía de Las Pedrizas betrafen.

Die Raubüberfälle wurden nachts begangen, wenn die Opfer, meist Ausländer, sich für einige Stunden in ihren Fahrzeugen ausruhten, um ihre Reise danach fortzusetzen.

Nach den ersten Ermittlungen stellten die Ermittler fest, dass auch an anderen Raststätten an Autobahnen und Schnellstraßen in der Provinz, in der Nähe der Provinzhauptstadt Málaga, in Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella und Estepona ähnliche Diebstähle mit derselben Vorgehensweise begangen wurden.

Den Ermittlern gelang es bisher nicht, die Täter zu identifizieren, weil es keine direkten Zeugen gab, da die Opfer schliefen, als die Verbrechen begangen wurden. Ferner weil die Diebstähle immer in den frühen Morgenstunden in verkehrsarmen Gegenden begangen wurden und die Täter stehts außerhalb des Bereiches agierten, der von den Überwachungskameras aufgezeichnet wurde.

Die Diebe schlugen stets mit einem stumpfen Gegenstand die Scheiben ein, was ihnen ermöglichte, die Koffer und Rucksäcke ihrer Opfer schnell an sich zu nehmen, ohne dass diese darauf reagieren konnten.

Die Verdächtigen sollen auch für andere gewaltsame Raubüberfälle auf Anhänger von Lastwagen verantwortlich sein, die auf Rastplätzen in der Provinz abgestellt waren.

In diesem Fall schlitzten die Angreifer die Planen der Lastwagen auf, um sich Zugang zu den verschiedenen Arten von Waren zu verschaffen, die darin transportiert wurden.

Nach entsprechenden Ermittlungen gelang es den Beamten schließlich, die Drahtzieher der Überfälle ausfindig zu machen und zu verhaften. Zwei von ihnen wurden in Marbella auf frischer Tat ertappt, nachdem sie eine Frau an einer Tankstelle an der AP-7 ausgeraubt hatten, wobei sie dem Opfer 24.000 Dirham (umgerechnet etwa 2.300 Euro) abnahmen. Ein weiterer Verdächtiger wurde in der Stadt Málaga festgenommen.

Im Rahmen der so genannten Operation «Cortijo» hat die Nationalpolizei 23 gewaltsame Raubüberfälle und einen gewaltsamen Raubüberfall aufgeklärt und zwei Kraftfahrzeuge, zahlreiche Tatwerkzeuge (Hämmer, Zangen, Scheren, Schraubenzieher und Messer) sowie verschiedene Kleidungsstücke und andere Gegenstände beschlagnahmt.