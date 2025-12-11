Versorgungsboote für den Drogenschmuggel mit 10.000 Litern Benzin in der Provinz Málaga beschlagnahmt

Irene Quirante Málaga Donnerstag, 11. Dezember 2025 | Aktualisiert 12:32h. Teilen

Ein wichtiger Schlag gegen den Drogenschmuggel: Die Guardia Civil hat in der Provinz Málaga sechs Boote mit 400 Kanister mit Benzin mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Litern - und sechs Narco-Boote beschlagnahmt, die dazu dienten, andere Schiffe des Drogenhandels mit Treibstoff zu versorgen.

Diese Beschlagnahmungen sind das Ergebnis mehrerer Aktionen, die in den letzten Wochen in den Städten Casares, Estepona und Manilva im Rahmen des Kampfes der Guardia Civil gegen das Organisierte Verbrechen und den Drogenhandel durchgeführt wurden.

Das Operative Zentrum (COS) des Kommandos von Málaga entdeckte bei bis zu drei Gelegenheiten, wie sich die Drogenboote der Küste näherten, um die Benzinkanister an andere kleinere Freizeitboote zu verteilen.

Nach Angaben der Guardia Civil wurde sofort der Seedienst der Guardia Civil aktiviert, um die Treibstoffzufuhr zu verhindern, und die Bootsinsassen flohen, wobei sie die Benzinkanister in den Booten zurückließen.

Bei zwei weiteren Einsätzen griffen Mitglieder der Guardia Civil von Marbella sowie der Steuer- und Grenzschutzpolizei (PAFIF) von Estepona und Torremolinos ein, die die Benzinkanister im Hafen von Manilva und an der Küste von Estepona beschlagnahmten.

Bei dieser letzten Aktion beschlagnahmten die Beamten auch drei Fahrzeuge, die für den Transport der Kanister gestohlen worden waren.

Der Kampf gegen den Drogenhandel, so die Warnung der Anti-Drogen-Staatsanwälte, erfordert mehr Ressourcen, und eines der Hauptziele besteht darin, das wirtschaftliche Herz der kriminellen Organisationen anzugreifen, um zu verhindern, dass sie sich nach den Polizeieinsätzen wieder neu organisieren können.

In diesem Sinne warnen sie schon seit Jahren davor, dass die Costa del Sol zu einem Ort geworden ist, an dem sich diese Banden niederlassen. Trotz der Bemühungen in diesem Bereich ist es, wie die andalusische Staatsanwaltschaft in ihrem letzten Bericht betonte, wichtig, die Strafen im Strafgesetzbuch für Verbrechen im Zusammenhang mit der Logistik, wie die Lieferung von Benzin an die Drogenhändler, zu erhöhen, da sie ein wichtiger Teil der Kette dieser kriminellen Machenschaften sind.