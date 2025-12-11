Wochenende mit winterlichem Wetter in der Provinz Málaga

Die Regenschirme werden an diesem Wochenende wieder auf den Straßen Málagas zu sehen sein.

Von einem Frühlingswochenende zu einem rein winterlichen Wochenende in Málaga sind nur fünf Tage vergangen. Wurde am letzten langen Wochenende noch an den Stränden gebadet, so werden ab Freitag und mindestens bis nächsten Dienstag in der ganzen Provinz Regen und Wind herrschen.

Das meteorologische Zentrum Aemet in Málaga beobachtet die Situation, die sich ab Donnerstagnacht entwickeln wird, wenn ein erstes Band östlicher Bewölkung im letzten Viertel des Tages leichte Regenfälle hinterlässt.

Es wird ein erster, noch schwacher Vorgeschmack auf das sein, was am Freitag kommen wird, wenn ein isoliertes Tief oder ein Trog in großer Höhe mit Oberflächenreflexionen über die Breiten der Provinz ziehen wird. In diesem Fall handelt es sich nicht um ein Tiefdruckgebiet im eigentlichen Sinne: «Wir müssen uns an Grautöne gewöhnen, die weder ein Tiefdruckgebiet noch ein isoliertes Kältetief sind». Neben den Regengüssen wird dieses Phänomen durch starken Wind gekennzeichnet sein, vor allem am Samstag und Sonntag an der Küste.

Gelbe Warnungen in der Provinz Málaga aktiviert

Mehrere gelbe Warnungen (geringes Risiko) wurden bereits ausgelöst: die erste für Niederschläge von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in zwölf Stunden, die vor allem den westlichsten Teil der Costa del Sol (zwischen Marbella, Estepona und Manilva), Los Reales und den unteren Teil der Serranía de Ronda betreffen werden.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Warnung vor «Küstenphänomenen» entlang der gesamten Küste der Provinz aufgrund von Winden aus Ost (levante) und Nordost mit 50 bis 60 km/h (Stärke 7) und Wellen von zwei bis drei Metern Höhe.

50-60 Liter pro Quadratmeter können sich zwischen Freitag und Sonntag an den westlichsten Punkten der Costa del Sol ansammeln.

«Wir sind sehr davon abhängig, wie sich der Trog in der Höhe und das Tief an der Oberfläche bewegen», erklärt der Direktor des Meteorologischen Zentrums in Malaga, Jesús Rieszco. «Es wird ein sehr unangenehmer Tag werden.

Die feuchte Periode wird das ganze Wochenende über anhalten. «Dieses Tiefdruckgebiet wird isoliert sein und sich am Samstag oder Sonntag im Norden Afrikas zentrieren», was bedeutet, dass die Niederschläge in der gesamten Provinz weiter anhalten werden, zunächst mit geringer Intensität, wobei die stärksten Niederschläge erneut an der Westküste auftreten werden. Je nach der Position, die es schließlich einnimmt, kann es im Stausee La Concepción, der dieses Gebiet versorgt, einen guten Beitrag leisten.

Regenfälle halten an

Am Montag wird sich diese Situation noch mit verbreiteten Schauern bemerkbar machen, obwohl «sie sich allmählich nach Osten verlagern wird». Der Höhepunkt der nächsten Woche wird jedoch die Aufhebung eines neuen Hochs am Dienstag sein, das sich vom ersten unterscheidet und erneut Niederschläge bringen wird.

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wird zunächst eine Flaute erwartet, «und dann sehen wir weiter, denn für den Endspurt der nächsten Woche (das Wochenende vor Weihnachten) sind weitere Niederschläge zu erwarten», rechnet der Meteorologe vor.

Kumulative Wahrscheinlichkeiten

Der Meteorologe José Luis Escudero hat die von den wichtigsten Modellen vorhergesagten wahrscheinlichen Niederschlagsmengen zusammengestellt. Im Falle des europäischen Modells könnten am Freitag zwischen Marbella und Estepona 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen, während am Samstag im gleichen Gebiet nur sehr wenig (weniger als 5 l/m2) erwartet wird.

Nach diesen Vorhersagen wird es am Sonntag wieder stärker regnen und in weiten Teilen der westlichen Costa del Sol bis zu 25 l/m2 hinterlassen. Wenn sich die Vorhersage bewahrheitet, könnte das Wochenende also mit mehr als 50-60 l/m2 in der Provinz enden... Hinzu kommen die Niederschläge, die zwischen Montag und Dienstag erwartet werden.