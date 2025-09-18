Strandgymnastik findet nach der Sommerpause wieder statt

MARLENE WÖRNER TORROX/VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

'Bewegung und Entspannung am Strand' lautet das Motto von Jutta Brückners Gymnastikkursen in Torre del Mar und Torrox, die jetzt nach der Sommerpause wieder aufgenommen wurden. Auch nach 19 Jahren erfreuen sich die Kurse der deutschen Gesundheitssporttherapeutin nach wie vor großer Beliebtheit und sind fester Bestandteil des sportlichen Angebots an der Axarquía-Küste. Die Kurse werden wöchentlich in Torre del Mar und in Torrox' Ortsteil El Morche angeboten.

Das gesundheitsfördernde Training ist eine Mischung mit Elementen aus Qi Gong, Tai Chi, Yoga, Feldenkrais und Rückenschule. Geeignet ist das Bewegungsprogramm an der frischen Luft für alle, die Lust auf Bewegung haben. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Vorkenntnisse sind ebenfalls nicht nötig, lediglich eine Matte sollte man mitbringen. Der Kreis an Übenden ist häufig international, da die Kurse in Spanisch, Deutsch und Englisch angeboten werden. Die ausgewählten Übungen fördern Beweglichkeit und Gleichgewicht, Atmung, Körperwahrnehmung und Koordination.

In Torre del Mar findet der Kurs montags von 10.30 bis 11.30 Uhr im Pavillon an der Strandpromenade statt, in El Morche dienstags von 10 bis 11.15 Uhr am Varadero-Strand (vor Centro Mar y Salud). Mehr Information gibt Jutta Brückner unter Tel. 690 854 324.