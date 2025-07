Blickfang für Park, Garten und Balkon

Beatrice lavalle Málaga Samstag, 5. April 2025 Compartir

Seine großen kelchförmigen Blüten sind ein Blickfang und sein attraktives Erscheinungsbild macht ihn zu einem Dauergast in Gärten und Parks der Costa del Sol. Der in Südostasien beheimatete und in tropischen und subtropischen Gebieten der ganzen Welt verbreitete Hibiskus (Hibiscus rosa-sinensis) ist eine strauchartig wachsende Pflanze aus der Familie der Malvengewächse. Im Freiwuchs kann die in Deutschland auch als Chinaros oder Roseneibisch bekannte Pflanze eine Wuchshöhe von bis zu fünf Metern erreichen, im Kübeln gehalten erreicht er immerhin noch zwei Meter Höhe. Der immergrüne Strauch besitzt dunkelgrüne, an den Rändern gezackte Blätter und bildet, bis auf die Winterpause zwischen November und Januar, fast das ganze Jahr unaufhörlich Blüten aus. Diese können dunkelrot sein, es gibt inzwischen aber auch zahlreiche Varianten von rosa bis hin zu weiß, gelb und orange. Die sehr großen, aber kurzlebigen Blüten des in Spanien als Hibisco oder Pacífico bekannten Strauchs besitzen Staubgefäße, die wie Antennen aus der Mitte des Kelches ragen.

Er benötigt einen windgeschützten, sehr sonnigen Standort. Er gedeiht am besten bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad, bei Frost muss er eingeräumt werden. Er benötigt ein reichhaltiges, gut durchlässiges Substrat mit organischem Material, und während der Blüte sollte er alle zwei Wochen mit einem guten Flüssigdünger versehen werden. Während Wachstum und Blüte muss er reichlich gegossen werden, wobei Staunässe zu vermeiden ist. Im Winter kann die Wasserzufuhr stark reduziert werden, der Ballen sollte jedoch immer leicht feucht bleiben.

Zu Winterende sollte man den Hibiskus stark zurückschneiden, um ein geordnetes Wachstum und eine üppige Blüte zu erreichen. Die Vermehrung kann durch Samen, Stecklinge und Absenker erfolgen. Zu Frühlings ende kann man auch die verholzten Zweige des Hisbiskus pflanzen. Anfällig ist der Hisbiskus für den Befall von Blatt- und Schildläusen, Rotspinnen, weißen Fliegen und Blattschneiderbienen.