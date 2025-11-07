Das Orquidario Estepona veranstaltet Orchideenmesse

BEATRICE LAVALLE ESTEPONA. Freitag, 7. November 2025 Teilen

Der Parque Botánico Orquidario in Estepona (C/Terraza 86), der die größte Orchideensammlung Spaniens und einer der bedeutendsten Europas besitzt, feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

Am 8. und 9. November findet im Umfeld des Orchideengartens eine Messe statt, bei der man nicht nur die Möglichkeit hat, seltene Exemplare zu sehen und zu erwerben, sondern auch seine Kenntnisse über die Pflege dieser Pflanzenart zu erweitern. Acht Unternehmen aus Spanien und Portugal werden bei dieser Messe ihre Exemplare präsentieren und zum Kauf anbieten.

Zudem werden Workshops über Orchideen und fleischfressende Pflanzen angeboten. Am 8. November kann man um 11 Uhr an einem Einführungskurs zur Orchideenhaltung und um 17 Uhr an einem Workshop über Karnivoren teilnehmen, während am 9. November um 11 Uhr ein Wörkshop für erfahrene Orchideenhalter angeboten wird. Die Messe kann am 8. November von 10 bis 19 Uhr und am 9. November von 10 bis 14 Uhr kostenlos besucht werden. Für die Teilnahme an den Workshops muss man sich unter der E-Mail-Adresse info@orchidariumestepona.com oder während der Öffnungszeiten des Orchideengartens unter Tel. 951 517 074 anmelden. Zudem müssen die Teilnehmer eine Eintrittskarte zum Orchideengarten ewerben (5 Euro Erwachsene, 3 Euro Kinder und Senioren).

Die Orchideenmesse ist zudem eine hervorragende Gelegenheit, den botanischen Garten, der 3.000 Pflanzenarten, darunter 1.500 Orchideen umfasst, kennenzulernen.

Der Orchideengarten Estepona kann dienstags bis samstags von 10 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 14 Uhr besucht werden.