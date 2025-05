Der Bartgeier nimmt in Andalusien mit dem Ansiedlungsprojekt wieder an Fahrt auf

JOSÉ LUIS PIEDRAJ. L. P. SEVILLA. SEVILLA. Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Die Natur vollbringt Wunder, und die Hand des Menschen ist manchmal sogar dabei behilflich. Das ist bei dem Bartgeier geschehen, einem spektakulären Aasfresser, der in den 1980er Jahren vom andalusischen Himmel verschwand.

Dieser einzigartige und majestätische Vogel, der sich hauptsächlich von Knochen ernährt, erlebt nun ein starkes Comeback, nachdem die andalusische Regionalregierung vor 30 Jahren ein bahnbrechendes Wiederansiedlungsprogramm ins Leben gerufen hat, das es ermöglicht hat, die Population mit rund 90 Exemplaren, die seit 2006 in der Region ausgesetzt wurden, wieder aufleben zu lassen. Dank dieser Initiative wurden in den letzten Jahren 16 Küken in freier Wildbahn geboren, die aus verschiedenen Paaren der freigelassenen Exemplare hervorgegangen sind. Im Jahr 2024 wurde die Rekordzahl von 11 in einem Jahr geschlüpften Küken gebrochen, wie aus dem Bericht des regionalen Ministeriums für Nachhaltigkeit und Umwelt hervorgeht.

Mit der Ausarbeitung des Programms wurde in den 1990er Jahren begonnen, nachdem 1986 der letzte in Andalusien gesichtete Bartgeier im Naturpark Cazorla, Segura y las Villas verschwunden war, der Ort, der für den Beginn des Wiederansiedlungsprogramms ausgewählt wurde. Erst 2006 fand die erste Wiederansiedlung mit der Freilassung von drei Exemplaren aus der Gefangenschaftszucht statt. Im Jahr 2015 gelang es der Art, sich in Andalusien in freier Wildbahn fortzupflanzen, und zwar mit der Geburt eines Weibchens, Esperanza, der Tochter von Tono, die der erste überlebende Bartgeier aus der ersten Wiederansiedlung war. Ein Jahrzehnt später ist es Esperanza gelungen, ein Küken aufzuziehen, das das erste 'Enkelkind' der wiederangesiedelten Generation ist, was einen Meilenstein für ihre Erhaltung seit ihrem Verschwinden darstellt.

Das Zuchtprogramm in freier Wildbahn entwickelt sich positiv, und in neun Gebieten wurde bereits die Eiablage bestätigt. Die freigelassenen Vögel tragen einen Ring mit einem GPS-Tracker, der es den Technikern des Programms ermöglicht, ihren Standort zu bestimmen und die Langstreckenflüge von Andalusien zu den großen Gebirgsketten Nordspaniens bis nach Portugal und Frankreich aufzuzeichnen. Bei einer Gelegenheit wurde sogar die Überquerung eines Vogels zum afrikanischen Kontinent über die Straße von Gibraltar festgestellt. Diese Vögel bewegen sich leicht und nutzen die Luftströmungen, die es ihnen ermöglichen, diese langen Strecken mühelos zurückzulegen.

Zehn Vögel freigelassen

Die letzten Auswilderungen fanden im vergangenen Jahr statt, als sieben Küken in der Sierra de Cazorla und drei weitere in der Sierra Nevada ausgesetzt wurden. Die Auswilderungstechnik wird als 'Hacking' bezeichnet und besteht darin, die Jungtiere in einem Raum freizulassen, der in einer Höhle oder einem Hohlraum in der Höhe eingerichtet wurde, um die natürlichen Merkmale der Nester zu simulieren, die diese Art in der freien Natur baut. Die Tiere werden freigelassen, wenn sie etwa 90 Tage alt sind und kurz davor sind, zu fliegen und sich selbst zu ernähren. Durch diese Technik assimilieren die Küken die Umgebung des Nestes als ihren Geburtsort, wodurch sie dem Gebiet treu bleiben und immer wieder zu ihrem Ursprung zurückkehren und hier ihren Partner suchen und Nachwuchs bekommen.

Es handelt sich um einen sehr speziellen und komplexen Vogel mit einer langen Lebenserwartung, die bis zu 40 Jahre und in Gefangenschaft sogar noch länger betragen kann. Ihre Fortpflanzungskapazität ist begrenzt, da sie erst mit 10 Jahren brüten und nur zwei Eier pro Nest legen, von denen nur eines überlebt. Eine entscheidende Rolle für den Erfolg dieses Wiederansiedlungsprogramms spielt das von der Junta de Andalucía geförderte Zuchtzentrum Gudalentín in der Provinz Jaén, das einen Großteil der freigelassenen Exemplare zur Verfügung gestellt hat.

Die andalusische Regionalregierung ist sehr zufrieden mit den Fortschritten des Wiederansiedlungsprogramms für Bartgeier, einem «besonderen und komplexen» Vogel, wie Íñigo Fajardo, Leiter der Abteilung für Wildtiere des Regionalministeriums für Nachhaltigkeit und Umwelt, versichert.

Der Wildtierexperte erklärte, das Ziel dieses Programms sei es, dass dieser aasfressende Vogel im Jahr 2035 wieder über die Gebiete fliegt, die er früher in Andalusien bewohnte, und zwar fast alle, von der Grenze zwischen Huelva und Portugal bis Almeria und vom Norden Cordobas bis Tarifa. Íñigo Fajardo, der sich seit Beginn des Wiederansiedlungsprogramms mit Leib und Seele dem Bartgeier gewidmet hat, erklärte, dass das nächste Ziel darin bestehe, den östlichen Teil Andalusiens zu verlassen, auf den sich bisher alle Maßnahmen konzentrierten, um seine Wiederansiedlung im westlichen Teil mit der nächsten Freilassung von Exemplaren in der Sierra de Grazalema in Cádiz und in der Sierra de Aracena in Huelva zu fördern. Bisher war die Wiederansiedlung auf das Gebiet beschränkt, in dem das letzte Exemplar in den 1980er Jahren gesichtet wurde, nämlich im Naturpark Sierra de Cazorla, Segura y las Villas und im benachbarten Naturpark Sierra de Castril. Von diesen Naturgebieten aus hat der Bartgeier seinen Lebensraum auf nahe gelegene Gebiete wie die Sierra Mágina, die Sierra Sur de Jaén, die Sierra Arana, die Sierra de Huétor Santillán, die Sierra Nevada und sogar auf die benachbarten Gebiete von Albacete und Murcia ausgedehnt.

Trotz der Zufriedenheit mit der Entwicklung der Art wies Íñigo Fajardo darauf hin, dass dieses Programm «ein Langstreckenlauf ist und der Wiedereinführungsprozess aufgrund der Eigenschaften dieser Vögel, ihrer Langlebigkeit und Langsamkeit bei der Fortpflanzung sehr mühsam ist». «Diese Besonderheit hat dazu geführt, dass wir langsamer vorankommen als zum Beispiel beim Luchs, aber diese Programme machen Andalusien zu einer Referenzregion in der Ex-situ-Zucht.