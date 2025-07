Ergebnisse vom ersten Jahr des Tierfriedhofs präsentiert

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Im Juni 2024 wurde im Cementerio San Gabriel ein Tierfriedhof eröffnet, um der steigende Nachfrage von Tierbesitzern nach einem letzten Ruheort für ihre Lieblinge nachzukommen, Die Stadträtin für Nachhaltigkeit, Penélope Gómez, hat nun Bilanz des ersten Jahres dieser Einrichtung gezogen. So wurden 191 Einäscherungen vorgenommen, von denen 104 individuell und 87 kollektiv durchgeführt wurden. 27 Tiere wurden in dem Wald der Erinnerung begraben und die Asche von vier weiteren wurde in Urnen in dem dafür vorgesehen Garten platziert. Daneben wurden andere Dienstleistungen wie die Vermietung von Parzellen, Instandhaltung, Abholung und Transport toter Tiere und Trauerfeiern durchgeführt,

Hinsichtlich der beigesetzten Tiere liegen die Hunde mit 168 weit vorne, gefolgt von Katzen (43). Ferner wurden vier Hasen, drei Vögel und ein Nagetier beigesetzt.

Bei dem Tierfriedhof von Málaga, in den die Stadt rund 1,7 Millionen Euro investiert hat, handelt es sich um eine einzigartige Initiative, da alle vergleichbaren Einrichtungen in Spanien privat betrieben werden. Die Stadt hat Abkommen mit sieben Tierkliniken getroffen, mit denen das Angebot an Dienstleistungen erweitert werden soll, Dieses vor einigen Monaten unterzeichnete Abkommen hat schon seine Früchte getragen: Allein im Mai wurden 50 Einäscherungen und zwei Beerdigungen durchgeführt, während in den ersten drei Juniwochen 19 Einäscherungen und eine Beerdigung verzeichnet wurden. Zum Vergleich: In den ersten sechs Monaten des Bestehen des Tierfriedhofes wurden 62 Einäscherungen und 17 Beerdigungen durchgeführt.

Die Einrichtung des Tierfriedhofes erfolgte im Rahmen der Aktionen, die die Stadt zum Schutz und zum Wohlbefinden der Tiere durchführt. Der Friedhof verfügt über ein Gebäude für Trauerzeremonien, das zudem das Krematorium, einen Tierarztsaal und Büroräume beherbergt. Im Außenbereich befinden sich die Gärten zum Deponieren der Urnen und ein Bereich für die Bestattungen.

Weitere Information ist unter den Telefonnummern 952 624 104 und 900 500 520, auf der Website https://elparque.es/ sowie in den Büros des Tierfriedhofs (Cementerio San Gabriel, Camino Colonia Santa Inés, km 5, Stadtteil Campanillas) erhältlich.