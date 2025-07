Exotische Blütenpracht

BEATRICE LAVALLE Samstag, 5. April 2025 Compartir

Die in Südafrika beheimatete Paradiesvogelblume (Strelitziareginae), die in Spanien als Strelitzia oder Flor ave del Paraíso bekannt ist, macht ihrem Namen alle Ehre. Die immergrüne Pflanze aus der Familie der Strelitziengewächse besitzt neben sehr dekorativen großen, grau-grünen Blättern auch eine spektakuläre Blüte, die einem farbenfrohen Vogel ähnelt. An der Costa del Sol kann man die tropische Pflanze, die eine Wuchshöhe von andert -halb Metern erreichen kann, in zahlreichen Parks und Gärten antreffen.

Die Strelitzia ist mit ihren blau und rot-orangefarbenen Blüten, die sich aus einem querstehenden Hochblatt heraus entfalten, als Schnittblume und als Zentrum von Blumenarrangements begehrt. Bis zu sechs Wochen kann sie, einmal abgeschnitten, Freude bereiten. Trotz ihres exotischen Erscheinungsbildes ist sie eine relativ anspruchslose und pflegeleichte Pflanze. Sie benötigt einen sehr sonnigen Platz und kann in Regionen, in denen die Temperaturen nicht unter fünf Grad fallen, das ganze Jahr über im Freien gehalten werden. Da sie sehr windresistent ist, kann sie auch ohne Probleme in Meeresnähe gepflanzt werden. Auch hinsichtlich des Bodens ist die Paradiesvogelblume wenig anspruchsvoll, wenngleich sie ein gut gedüngtes Substrat mit guter Drainage und einem PH-Wert von 7,5 bevorzugt. Im Sommer sollte sie regelmäßig, aber nicht übermäßig, gegossen werden – ein zuviel an Feuchtigkeit kann das Auftreten von Pilzkrankheiten begünstigen –, im Winter kann man die Wasserzufuhr verringern. Um ein kräftiges Wachstumzu garantieren, sollte man sie regelmäßig düngen oder mit Kompost versorgen.

Hinsichtlich der Parasiten ist die Strelitzia nur für den Befall von Cochenilleschildläusen anfällig. Sie kann durch Teilung und aus Samen vermehrt werden. Das Keimen der Samen kann jedoch bis zu mehreren Monaten dauern. Da die Pflanze ihre erste Blüte erst im Alter von vier Jahren trägt, ist es sinnvoller eine schon herangewachsene Pflanze zu kaufen,