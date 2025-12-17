So stark werden die Preise für Garnelen in Spanien zu Weihnachten steigen

Marina Ortiz Madrid Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Festliche Lichter, Nougat, Weihnachtslieder, Geschenke, Feste und Mahlzeiten im Kreise der Familie sind nur einige der typischen Merkmale von Weihnachten in Spanien.

Eine Woche vor Heiligabend beginnen viele Menschen mit der Planung der Festtage, reservieren Restaurants oder machen sich Gedanken über das Menü für das Familienessen, denn Festtagsessen sind in der Regel anders und reichhaltiger.

Obwohl jeder Haushalt andere Sitten und Gebräuche hat, ist es für die Spanier am üblichsten, Fleisch und Meeresfrüchte zu verzehren, die normalerweise nicht zu ihren täglichen Lebensmitteln gehören.

Neben Süßigkeiten wie Nougat, «Polvorones», Marzipan und «Mantecados» gehören auch Garnelen, große Krabben, Lammkoteletts, Spanferkel, Seebrassen und Seebarsche zu den wichtigsten Lebensmitteln. Diesen Produkten ist gemeinsam, dass ihr Preis in der Regel höher ist als der von Produkten, die wir täglich kaufen, wie z. B. Huhn, Schweinefleisch, Wittling oder Sardinen.

Das Menü an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, an Silvester, am Neujahrstag und am Dreikönigstag ist besonders elerlesen, da es sich um Anlässe handelt, die ein exklusives Essen erfordern.

Manche Menschen müssen sich jedoch nach Alternativen zu diesen Produkten umsehen oder angesichts der allgemeinen Inflation und des besonderen Preisanstiegs, den diese Produkte vor Weihnachten erfahren, etwas tiefer in die Tasche greifen.

So stark werden die Preise für Garnelen an Weihnachten steigen, wie ein Fischhändler berichtet

Nach Angaben eines Fischhändlers, der mit Antena 3 sprach, wird ein Kilo Garnelen aus Huelva bis Weihnachten «zwischen 90 und 120 Euro» kosten, verglichen mit den derzeitigen 60 Euro. Der Experte sprach auch über andere Meeresfrüchte wie die rote Riesengarnele, deren Kilopreis derzeit bei 130 Euro liegt. Es wird jedoch erwartet, dass dieses Produkt aufgrund der Nachfrage nach frischem und gefrorenem Fisch in der Weihnachtszeit auf bis zu 150 Euro steigen wird.

Wie in der Sendung «Espejo Público» dargelegt, sind die Preise für Lammfleisch und Fisch zwischen Oktober 2024 und Oktober 2025 um mehr als 7 % gestiegen, während die Preise für Rindfleisch im gleichen Zeitraum um fast 18 % gestiegen sind.