Angehörige der Sturzflut-Opfer fordern «Wahrheit und Gerechtigkeit» inmitten von «Mörder»-Rufen gegen den valencianischen Regionalpräsidenten Mazón

Álvaro Soto/ SDA Madrid Freitag, 31. Oktober 2025

Valencia und ganz Spanien trauerten um die Opfer der Sturzflut ('Dana' in der spanischen Abkürzung), die am 29. Oktober 2024 ihr Leben verloren haben. Der König und die Königin von Spanien sowie Ministerpräsident Pedro Sánchez trafen sich mit den Familien einiger der 237 Menschen, die bei den Überschwemmungen in Valencia und Kastilien-La Mancha ums Leben kamen (eine Person kam in Andalusien ums Leben).

Die Gedenkfeier, die in der Ciudad de las Artes y las Ciencias in Valencia stattfand, war nicht nur von Trauer und Betroffenheit geprägt, sondern auch von der Wut und Empörung, die die Angehörigen der Opfer gegen den Präsidenten der Generalitat (Regionalregierung von Valencia), Carlos Mazón, gerichtet haben. «Mörder» und «feige Ratte» waren einige der Beschimpfungen, die Mazón entgegengeschleudert wurden, der das Treffen der königlichen Familie und von Sánchez mit den Angehörigen ausließ, aber an der Gedenkfeier teilnahm. Die trauernden Angehörigen forderten erneut seinen Rücktritt, «Wahrheit» und «Gerechtigkeit».

Mazón hatte während der kritischen Stunden der Sturzflut ein 'Arbeitsessen' mit einer Journalistin in Valencia und war zeitweise nicht zu erreichen. Er kam viel zu spät ins Notfall-Koordinierungszentrum, der Warnruf auf alle Mobiltelefone (ES-Alert) wurde erst ausgelöst, als ein Großteil der Opfer schon ertrunken war. Ein früherer Warnruf, wie er vom staatlichen Wetterinstitut Aemet schon am Morgen empfohlen worden war, hätte viele Menschenleben retten können, wurde aber von den zuständigen Stellen der valencianischen Regionalregierung abgelehnt.

«Das Wasser hat das Leben derer zerstört, die von uns gegangen sind, aber auch das Leben derer, die zurückgeblieben sind», sagte Andrea Ferrari, die ihre Mutter Eva María Canut in Riba-Roja verloren hat. «Wenn ich von meiner Mutter spreche, dann spreche ich von Licht und Liebe in ihrer reinsten Form. Sie war die hellste Person mit einer strahlenden Energie, die alles erhellte, wo immer sie hinging. Sie war ein unglaublicher Mensch, eine Freundin und vor allem eine Mutter. Sie war stark, fröhlich, mutig, eine Träumerin, der schönste und perfekteste Mensch auf der ganzen Welt und wir alle, die das Glück hatten, sie um sich zu haben, wussten das.» Ferrari wurde zur Sprecherin der Familien um sie herum, als sie «Respekt und Menschlichkeit» forderte.

Als Mazón bei der Trauerfeier eintraf, begannen mehrere Personen, die T-Shirts mit der Aufschrift «Es waren vermeidbare Todesfälle» trugen, ihn anzuschreien und zu beschuldigen. Sie sagten, dass er sie mit seiner Teilnahme an der Gedenkveranstaltung auslache. Die Leute forderten seinen Rücktritt und versprachen, dass sie nicht aufhören würden, ihn zu fordern. Mehrere Verbände hatten sich gegen die Teilnahme Mazóns ausgesprochen.

Vor den 800 Anwesenden übermittelte König Felipe VI. den Angehörigen die «Zuneigung ganz Spaniens» und ehrte das Andenken der Opfer. «Jeder Name, jede Geschichte, jede Person ist Teil einer Erinnerung, die uns allen gehört und die wir bewahren müssen», erklärte er in seiner Rede.

Felipe VI. sagte, er hoffe, dass seine Worte «eine Umarmung für diejenigen sein können, die so viel verloren haben». Im vergangenen Jahr hat er einige der von der Tragödie am stärksten betroffenen Gemeinden besucht: Chiva, Utiel, Alaquàs, Picanya, Torrent, Catarroja und El Palmar.

Während der Gedenkfeier wurden die Namen der 229 Opfer in Valencia, sieben in Kastilien-La Mancha und eines in Andalusien verlesen. Die Menschen hielten die Fotos ihrer Angehörigen hoch und erinnerten sich an ihre letzten Momente. «Wenn ich gewusst hätte, dass dieses Gespräch am Nachmittag des 29. Oktobers das letzte sein würde, hätte ich dir so viele Dinge erzählt», sagte Naiara Chuliá und richtete eine Botschaft an ihren Mann Slim Regaieg, der im Alter von 47 Jahren auf dem Heimweg von der Arbeit starb. «Ich hoffe, dass ihr alle einen Grund zum Weitermachen findet. In meinem Fall sind es meine Kinder. Sie haben ihren Vater verloren, sie können nicht auch noch ihre Mutter verlieren», sagte Naiara.

Virginia Ortiz machte diejenigen für die Todesfälle verantwortlich, «die ihre Pflicht vernachlässigen, obwohl sie wissen, dass ihre Untätigkeit Menschenleben gefährdet». Sie dankte den Fachleuten und Freiwilligen, die in den Tagen nach der Tragödie nach den Opfern suchten. «Dieses Land hat gezeigt, dass unsere Gesellschaft aus Bürgern besteht, die helfen wollen, ohne darum gebeten zu werden. Wir sind nicht allein und wir müssen zusammenhalten», erklärte sie.

Die valencianische Sängerin María Bertomeu würdigte die Opfer mit Mon Vetlatori - einem Lied «über Trauer und Liebe». König Felipe VI. und Königin Letizia ehrten die Opfer mit einem Blumenkranz. Zum Abschluss der Zeremonie wurde das Adagio aus dem Concierto de Aranjuez vom RTVE-Orchester und -Chor aufgeführt.