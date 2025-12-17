Spanisches Finanzamt will Kontrolle über Zahlungen mit Bizum verstärken

Clara Alba Madrid Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Das spanische Finanzamt (Agencia Tributaria) verschärft die Kontrollen von Zahlungssystemen, die über herkömmliche Kartenzahlungen hinausgehen. Der Boom des elektronischen Geldes hat das Finanzamt dazu veranlasst, einen Plan auf den Weg zu bringen, wonach ab dem 1. Januar 2026 die Informationen über Konten und Zahlungen über Plattformen wie Bizum unabhängig vom Betrag nicht mehr jährlich, sondern monatlich übermittelt werden müssen. Darüber hinaus wird der Fokus von hohen Transaktionen nun auf kleinere Transaktionen ausgeweitet, insbesondere wenn diese wiederholt durchgeführt werden.

Obwohl das am 1. April verabschiedete Königliche Dekret 253/2025 die Kontrolle auf Aktivitäten von Unternehmen und Selbstständigen konzentriert, könnten auch Privatpersonen davon betroffen sein, was regelmäßige Zahlungen in Einzelfällen betrifft, in denen das Finanzamt feststellt, dass sich hinter diesen Bewegungen nicht deklarierte wirtschaftliche Aktivitäten verbergen könnten.

Abgesehen von diesen Sonderfällen betrifft die im Amtsblatt der Regierung BOE veröffentlichte Vorschrift jedoch nur Zahlungen, „bei denen der Empfänger einen Vertrag mit einer juristischen Person hat«. Das heißt, dass beispielsweise Bizum-Zahlungen zwischen Freunden zur Begleichung von gemeinsamen Abendessen oder Urlaubsreisen nicht gemeldet werden müssen.

Die wichtigste Neuerung dieser verstärkten Steuerkontrolle, die Unternehmen und Selbstständige betrifft, ist die Aufhebung der Grenze von Transaktionen über 3.000 Euro, die bisher die Banken zur Meldung von Transaktionen verpflichtete. Künftig werden die Meldungen unabhängig vom Betrag monatlich erfolgen. Und sie müssen nicht nur von Banken und Kreditinstituten, sondern auch von Zahlungs- und E-Geld-Plattformen sowie von ausländischen Banken, die in Spanien tätig sind, übermittelt werden.

Ziel des Finanzamts ist es, die derzeitigen Meldepflichten angesichts des technologischen Fortschritts und der neuen Erhebungsmethoden zwischen den Gewerbetreibenden zu aktualisieren, die das derzeitige System überflüssig gemacht haben.

Die Zahlen sprechen für sich. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres erreichte die Zahl der Transaktionen mit Bizum 900 Millionen Euro, mit einem damit verbundenen Volumen von mehr als 65 Milliarden Euro.

Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im E-Commerce, wo sich die Zahlen für 2024 sowohl hinsichtlich der Transaktionen als auch des Volumens verdoppeln werden, was zum sechsten Mal in Folge der Fall wäre. Bizum ist tatsächlich das zweitbeliebteste Zahlungsmittel im E-Commerce in Spanien, mit durchschnittlich drei Käufen pro Sekunde und einem geschätzten Anteil von 20 bis 30 Prozent.

Diese Daten sind eindeutig auf die wachsende Zahl von Online-Händlern und -Plattformen zurückzuführen, die Bizum als Zahlungsmittel eingeführt haben: 18.600 neue Händler in nur neun Monaten.