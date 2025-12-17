Gesundheitszustand von Keith Richards zwingt Rolling Stones zur Absage ihrer Tournee

Iker Cortés Madrid Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Die Rolling Stones werden nicht wie ursprünglich geplant im nächsten Jahr auf Tournee gehen. Der Grund dafür ist, dass Mick Jaggers treuer Kumpel Keith Richards nicht in der Lage ist, das Tempo einer internationalen Tournee mitzugehen.

Ursprünglich hatte die Band geplant, im Jahr 2026 mit einer Reihe von großen Shows zu touren, ähnlich denen, die sie letztes Jahr auf der Hackney Diamonds Tour gespielt haben, aber angesichts der Absage von Richards hat die Band nicht einmal eine Erklärung abgegeben.

Der Gitarrist, der am Donnerstag 82 Jahre alt wird, soll seinen satanischen Majestäten mitgeteilt haben, dass er sich nicht festlegen könne und keine Lust habe, mehr als vier Monate lang eine große Stadiontournee zu machen. Das haben enge Vertraute des britischen Musikers dem Magazin «Variety» gesagt, der seine Pläne für eine Tournee durch Großbritannien und Europa abgesagt haben soll.

Hinter Richards' Dementi könnte die Arthritis stecken, die der Musiker 2023 in einem Interview mit der BBC öffentlich machte. «Ich habe keine Schmerzen, es ist eine Art gutartige Version», sagte der Gitarrist damals, der zugab, dass er etwas langsamer geworden ist, obwohl er dies hauptsächlich auf das Alter zurückführte.

In dem Bericht erinnert «Variety» daran, dass Richards erst vor wenigen Wochen auf der Bühne eines Soho Clubs in New York stand, wo er einen kurzen Auftritt mit drei Liedern gab und sich in guter Form zeigte. Es ist jedoch eine Sache, einmalig auf der Bühne zu stehen, und eine ganz andere, wochenlang Konzerte in verschiedenen Ländern zu geben.

Als Richards mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit ging, sagte er auch, dass die Arthritis etwas Interessantes für ihn entdeckt habe. «Wenn ich denke: 'Das kann ich nicht mehr so wie früher', zeigt mir die Gitarre, dass es einen anderen Weg gibt. Ein Finger bewegt sich in einen anderen Raum und eine ganz neue Tür öffnet sich», sagte er.

Da Mick Jagger ebenfalls 82 Jahre alt ist und Ronnie Wood bald 80 wird, fragt man sich, ob die große Tournee 2024 die letzte der Band gewesen sein könnte.