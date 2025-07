Oberstes Gericht gibt grünes Licht für die Anklage des Generalstaatsanwalts Álvaro García Ortiz

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Dienstag, 29. Juli 2025 Teilen

Álvaro García Ortiz wird der erste Generalstaatsanwalt in der spanischen Justizgeschichte sein, der auf der Anklagebank sitzt. Die Berufungskammer des Obersten Gerichtshofs bestätigte am heutigen Dienstag die Entscheidung des Richters Ángel Hurtado, den Generalstaatsanwalt wegen angeblicher Beteiligung an der Weitergabe vertraulicher Daten im Verfahren gegen die Freundin des Präsidenten von Madrid, Isabel Díaz Ayuso, wegen eines doppelten Steuervergehens anzuklagen.

Der Oberste Gerichtshof kippte jedoch die Entscheidung Hurtados dahingehend, dass auch die Leiterin der Madrider Provinzstaatsanwaltschaft, Pilar Rodríguez, angeklagt wird, der es in letzter Instanz gelungen war, die mündliche Verhandlung zu vermeiden. Doch die Entlastung von Rodríguez ist nicht die einzige Berichtigung des Gerichts. Das Gericht korrigierte auch den Richter, der versichert hatte, García Ortiz habe die E-Mail des Anwalts des Geschäftsmanns Alberto González Amador (Partner von Ayuso) «aufgrund von Hinweisen aus dem Regierungspräsidium» weitergegeben. «Diese Tatsachenbehauptung ist sicherlich nicht hinreichend belegt, so dass ihre Aufnahme in den Bericht entbehrlich war», so die Richter. Wie dem auch sei, die Richter sind der Ansicht, dass diese Informationen für das Verfahren «nicht relevant» sind, da der Ermittler Ángel Hurtado kein Mitglied der Exekutive angeklagt hat.

In jedem Fall hat die Berufungskammer mit zwei Ja- und einer Nein-Stimme die Berufungen sowohl der Staatsanwaltschaft als auch von García Ortiz selbst zurückgewiesen und «mehrheitlich» entschieden, dass die «während der Ermittlungen gesammelten Beweise für die mutmaßliche Begehung eines Verbrechens der Weitergabe von Geheimnissen ausreichen, um Anklage für die untersuchten Ereignisse zu erheben». Richter Andrés Palomo hat sich gegen die Meinung seiner beiden Kollegen Julián Sánchez Melgar und Eduardo de Porres ausgesprochen, um Álvaro García Ortiz vor Gericht zu stellen.

Die Richter haben Rodríguez einstimmig von der Anklagebank befreit, da die Ermittlungen keine ausreichenden Beweise dafür erbracht haben, dass die Leiterin der Staatsanwaltschaft Madrid mit ihrem Vorgesetzten zusammengearbeitet hat, um González Amador Informationen über den Prozess zukommen zu lassen.

Nach der Genehmigung durch das Gericht bleibt dem Ermittler Hurtado nun nur noch die Eröffnung einer mündlichen Verhandlung gegen García Ortiz, eine Entscheidung, die der Richter selbst freiwillig (und auf Antrag der Staatsanwaltschaft) bis zur Genehmigung durch den Obersten Gerichtshof, die er nun erhalten hat, verschoben hatte. In diesem Prozess droht dem Leiter der Staatsanwaltschaft, der von der Staatsanwaltschaft nicht angeklagt wird, eine Haftstrafe zwischen vier Jahren (von González Amador beantragt) und sechs Jahren (von einer Vereinigung von Staatsanwälten beantragt).

E-Mail des Anwalts

Das Gericht (das die Ermittlungen von Hurtado weitgehend bestätigt, mit Ausnahme der Anschuldigungen gegen Rodríguez und der angeblichen Beteiligung der Regierung) ist der Ansicht, dass - wie der Richter behauptet - genügend Beweise vorliegen, um in einer mündlichen Verhandlung zu verteidigen, dass García Ortiz am 13. März 2024 die E-Mail in die Hände bekam, die Carlos Neira, der Anwalt von González Amador, im Februar des Vorjahres an den Staatsanwalt Julián Salto geschickt hatte und in der der Anwalt einräumte, dass sein Mandant in den fraglichen Steuerjahren «mit Sicherheit» zwei Steuervergehen begangen hatte. Der Anwalt von González Amador hatte im Februar dieses Jahres an den Staatsanwalt Julián Salto ein Schreiben geschickt, in dem er einräumte, dass sein Mandant in den Steuerjahren 2020 und 2021 «mit Sicherheit» zwei Steuervergehen im Bereich der Körperschaftsteuer in Höhe von 350 Euro begangen habe.Und dass García Ortiz hinter dem Durchsickern dieser E-Mail an die Presse steckte, um gegen die Version der Umgebung von Díaz Ayuso, die damals gegenüber den Medien behauptete, dass es die Staatsanwaltschaft gewesen sei, die eine Vereinbarung mit González Amador angestrebt habe, «die Geschichte zu gewinnen».

Am 9. Juni dieses Jahres schlug Hurtado vor, García Ortiz und Rodríguez vor Gericht zu stellen, weil sich ersterer als Täter und letzterer als notwendiger Mitwisser im Verfahren gegen Alberto González Amador des angeblichen Verrats von Geheimnissen schuldig gemacht hätten.