Österreich schnappt Israel den Sieg beim Eurovision Song Contest in letzter Minute weg - Melody weit hinten

Fernando Morales Basel Sonntag, 18. Mai 2025

An diesem Abend ging es um die Musik und nicht um die Kontroverse. Das Eurovisionspublikum, das eine große Verantwortung bei der Entscheidung über den Gewinner des Festivals trägt, gab den Ausschlag und beendete einen enttäuschenden Abend für Spanien, aber einen historischen Abend für Österreich, das nach einer herzzerreißenden Auszählung in letzter Minute das gläserne Mikrofon elf Jahre nach seinem letzten Erfolg zurückeroberte und Israel den Sieg entriss. JJ hob sich mit seinem «Wasted Love» ohne Extravaganz von allen anderen musikalischen Darbietungen ab. Und das ist wichtig. Denn wenn der Großteil der Eurovision irrelevante und sogar absurde Darbietungen sind, mit Parodien und natürlich Humor, wurde am Samstag in Basel das musikalische Register des Siegers mit einer Ballade enthüllt, die Pop, Oper und elektronische Musik mischt und von unerwiderter Liebe handelt. Die Inszenierung, in der der Sänger einen Kampf gegen alle Widrigkeiten auf der Bühne austrägt, trägt die Handschrift von Sergio Jaén, und man muss sagen, dass sie spanisch geprägt ist.

Das Zünglein an der Waage war der Moment, in dem Österreich, das dieses Jahr zum dritten Mal gewonnen hat, von der Fachjury die 12 Punkte erhielt. Ein ebenso aufgeregter wie nervöser junger JJ war jedes Mal schockiert, wenn der Name seines Landes von den Sprechern aufgerufen wurde. Doch als es zum Finale kam und die Gala bereits mehr als vier Stunden dauerte, kämpften Israel und Österreich um den ersten und zweiten Platz, nachdem die Schweiz, der Gastgeber, in einem umstrittenen Finale eine breite Unterstützung durch die Jury, aber null Punkte bei der Telefon-Abstimmung erhalten hatte. Denn egal, wie die Fachjury urteilt, die Abstimmung durch das Publikum gibt den Ausschlag. Auf diese Weise wurde eine Ausgabe gekippt, in der Israel, dem die spanische Telefon-Abstimmung überraschend 12 Punkte gab, zum zweiten Mal in Folge in einen Krieg verwickelt war. Eine Tatsache, die beiseite gelassen wurde, als es darum ging, die Leistung des Israelis Yuval Raphael zu beurteilen, einem Überlebenden der Hamas-Anschläge vom 7. Oktober, der den zweiten Platz belegte in einer Nacht, in der wieder einmal klar war, dass Wetten Wetten sind.

Für Spanien sieht die Realität anders aus als erwartet. Wenn die niedrige Punktzahl, die Melody von der Publikumsjury verliehen wurde, bereits eine schlechte Position für die spanische Kandidatur vorhersagte, so wurde erwartet, dass sich alles mit der öffentlichen Abstimmung erholen würde. Es war an der Zeit zu sehen, ob die Wetten, die seit dem Auftritt von «Esa diva» im ersten Halbfinale des Festivals immer besser geworden waren, der Realität entsprachen. Und Melodys Gesicht sprach für sich selbst, als die Moderatoren der Veranstaltung die Punktzahl enthüllten.

Mit nur zehn Punkten und den 27 Punkten, die die Länderjury Spanien zuerkannt hatte (Aserbaidschan gab fünf, Frankreich fünf und Albanien 10), landete Melody auf Platz 24 der Tabelle. Ein Platz, auf dem Spanien bereits zweimal gelandet ist, zuletzt 2021, als Blas Cantó «Voy a quedarme» vortrug. Und obwohl es so aussah, als ob «Esa diva» der Vorschlag war, der besser platziert werden konnte als «Zorra», landete die Gruppe sogar zwei Plätze höher. Melody, die aus der Asche aufstieg, nachdem sie sich 2001 mit ihrem Gorilla-Hit einen Namen gemacht hatte, erzielte eines der schlechtesten Ergebnisse des letzten Jahrzehnts für Spanien an einem Abend, an dem das spanische Telfeon-Abstimmung den Sieg an ein Land vergab, für das Spanien die Europäische Rundfunkunion um eine Überprüfung seiner Teilnahme gebeten hat. .

Die Organisation, die die Idee von RTVE akzeptierte, versicherte, dass sie sie zu gegebener Zeit prüfen werde. Es bleibt abzuwarten, ob die EBU, nachdem Israel den zweiten Platz erreicht hat, eine Debatte öffnen wird, die, wie sich gezeigt das Publikum wenig interessiert, das ein Spektakel will, wie es nicht nur Malta, sondern auch Länder wie das Vereinigte Königreich und Finnland bieten.

Eine Nacht voller Überraschungen

Zweifelsohne könnte man den Abend als einen Abend der Überraschungen bezeichnen. Der Wettbewerb begann stark, als Belgien, das ebenfalls zu den Favoriten gehörte, im ersten Semifinale ausschied. Aber um die Wahrheit zu sagen, was niemand erwartet hatte, war das Ergebnis von Schweden, das immer den ersten Platz in einer Tabelle führte, die es im entscheidenden Moment auf den vierten Platz zurückwarf, trotz seiner Ode an die Dampfbäder der nordischen Länder. Denn ja, es ist Eurovision und man kann über alles singen. Und wenn nicht, fragen Sie einfach Tommy Cash, der mit einer Krawatte bis zu den Knien, ein paar seltsamen Tanzbewegungen und einem kleinen 'Espresso Macchiato' nicht nur einen dritten Platz für Estland erreichte, sondern auch, abgesehen vom Lachen, den Zorn der Italiener für seinen exzessiven Missbrauch der Klischees des Landes.

Aber wenn es einen Misserfolg gibt, dann hat er einen Namen. Es ist Gabry Ponte, der Vertreter von San Marino, der zwar ein weltbekannter DJ ist, aber die Eurovision war nicht sein Platz. Er schloss die Rangliste mit einer elektronischen Performance, die dem Abend einen gewissen Rhythmus verlieh, aber nur wenig, um einen Abend zu beleben, in dem Nemo, der vorherige Gewinner der Eurovision, den Staffelstab an JJ weitergab. Diesmal jedoch ohne dass das gläserne Mikrofon zerbrach.