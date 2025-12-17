Spektakuläre Operation zur Bergung eines in La Coruña gestrandeten 25-Meter-Wals

H. Rodríguez La Coruña Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

25 Meter lang und 30 Tonnen schwer. Dies sind die spektakulären Daten des Wals, der am Samstag vor der Küste von A Coruña tot aufgefunden wurde. Das riesige Säugetier wurde am Dienstag in einer Operation aus dem Meer geholt, die eine technische Herausforderung darstellte und an der Dutzende von Menschen und technischen Mitteln beteiligt waren.

Die enorme Größe des Wals stellte eine Gefahr für die Boote dar, die in der Gegend von O Porriño verkehrten, wo er aufgetaucht war, so dass die Behörden ihn an Land zogen. Um ihn an den Kai zu heben, waren zwei große Kräne erforderlich. Sobald er aus dem Wasser war, mussten die Arbeiter den Körper mit Kettensägen und riesigen Messern zerschneiden, um das Exemplar in ein auf diese Art von Abfall spezialisiertes Verarbeitungszentrum zu bringen.

Und das war nicht einfach. Das erste Stück war zu groß, um in den Anhänger zu passen, der es transportieren sollte, so dass es an Land zurückgebracht werden musste, um in kleinere Stücke geschnitten zu werden. Die Operation wurde auch genutzt, um dem Exemplar, einem männlichen Gemeinen Wal - auch Grindwal genannt -, verschiedene Proben für wissenschaftliche Zwecke zu entnehmen.

In den letzten Jahren wurden vor der galicischen Küste immer mehr Wale und Delfine verschiedener Arten gesichtet. Im gesamten letzten Jahr zählte das galicische Strandungsnetz (Revargal) fast 700, mehr als doppelt so viele wie im Jahresdurchschnitt zwischen 1990 und 2022. Ersten Schätzungen zufolge wäre der O-Porriño-Wal der größte Neuzugang in diesem Gebiet.