Staatsanwaltschaft fordert Gefängnis für Hauptmann und Leutnant für Todesfälle bei Manöver

R. C. Córdoba Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Der Prozess um den Tod zweier spanischer Soldaten bei einem umstrittenen Manöver vor zwei Jahren geht nun in die Endphase. Die Militärstaatsanwaltschaft hat acht Jahre Haft für Hauptmann Zúñiga und weitere fünf Jahre Haft für Leutnant Tato beantragt, die als Angeklagte für den Tod des Gefreiten Carlos León Rico und des Unteroffiziers Miguel Ángel Jiménez Andújar, beide Angehörige der Brigade Guzmán El Bueno X, durch Ertrinken im Wasser eines Stausees während einer Übung am 21. Dezember 2023 auf dem zur Stadt Córdoba gehörenden Stützpunkt Cerro Muriano verantwortlich sind. Während desselben Einsatzes erlitten zwei weitere Soldaten starke Symptome von Unterkühlung und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut einem Schreiben der Staatsanwaltschaft sind der Hauptmann, der wegen zweier Vergehen gegen die Effizienz im Dienst gemäß Artikel 77.1 des Militärstrafgesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 142.1 des Strafgesetzbuchs gemäß den Bestimmungen der Artikel 27 und 28 des Strafgesetzbuchs verfolgt wird, und der oben genannte Oberleutnant als Täter für «ihre materielle und direkte Beteiligung» verantwortlich. Hingegen sieht es keine strafrechtliche Verantwortung für das Verhalten eines Oberstleutnants und eines Kommandanten, die in derselben Sache angeklagt waren und für die es daher «einen Freispruch für angemessen» hält, wobei «alle Urteile zu ihren Gunsten ausfallen».

Ebenso fordert der Staatsanwalt, dass sowohl der Hauptmann als auch der Leutnant, die bereits formell angeklagt sind, als Gesamtschuldner - in diesem Stadium des Verfahrens, unbeschadet etwaiger Erhöhungen oder Beträge, die sich aus der mündlichen Verhandlung ergeben - insgesamt 422.174,40 Euro für die Familien der beiden Soldaten aufbringen. Sie ist jedoch der Ansicht, dass der Staat «subsidiär zivilrechtlich haftbar ist, gemäß den Bestimmungen von Artikel 121 des Gemeinsamen Strafgesetzbuches».

Im Juli 2024 erließ das Zentralgericht Togado Nr. 2 mit Sitz in Madrid, das diesen Fall untersucht hat, einen Beschluss, in dem es Hauptmann Zúñiga, Leutnant Tato, Feldwebel Castroviejo, Oberstleutnant Zanfaño, Kommandant Velasco und Oberst Navarro wegen dieser Taten anklagte. Die Anklagen gegen Feldwebel Castroviejo und Oberst Navarro wurden bereits aufgehoben.

Improvisierte Übung

Konkret heißt es laut der Nachrichtenagentur Europa Press im Bericht der Staatsanwaltschaft, dass aus dem Gerichtsverfahren hervorgeht, dass Hauptmann Zúñiga, Leiter der Kompanie in der Grundausbildung (PBI) und Aktivitätsleiter bei den zwischen dem 18. und 22. Dezember 2023 in Cerro Muriano durchgeführten ALFA-Manövern, für die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Leitung der am 21. Dezember 2023 durchgeführten Übung verantwortlich war.

Dabei handelte es sich um eine «Flussüberquerung», bei der der Unteroffizier Miguel Ángel Jímenez Andújar und der Gefreite Carlos León Rico ums Leben kamen, «wobei eine Reihe von Entscheidungen getroffen wurden, von denen Oberleutnant Tato Kenntnis hatte und an denen er aktiv und direkt beteiligt war, ohne dass diese Entscheidungen dem damaligen Leiter des Generalstabs des Regiments, Oberstleutnant Zanfaño - der vom 26. September 2023 bis zum 15. Dezember 2023 abgeordnet war - oder dem Kommandanten Velasco - der zu seinem Nachfolger ernannt wurde - mitgeteilt wurden».

Nach Ansicht des Staatsanwalts «hat Hauptmann Zúñiga zu keinem Zeitpunkt, weder bei der Vorbereitung noch bei der Durchführung der Übung, seinen Befehlshabern die Bedingungen erklärt, unter denen die Übung durchgeführt oder entwickelt werden sollte, er hat nicht angegeben, dass es sich um eine Übung zur Schwimmfähigkeit handelte, Er hat auch nicht erklärt, wo und wie die Übung, die aus einer »Flussüberquerung« bestand, durchgeführt werden sollte, sondern er handelte nach einem persönlichen und improvisierten Kriterium, das auf der Notwendigkeit beruhte, »zu schwimmen und nicht zu laufen«, und suchte auf der Grundlage der Bestimmungen des Rundschreibens 305/23 die Unterstützung seiner Organisationseinheit, damit die Übung wie geplant durchgeführt werden konnte».

Die Übung bestand darin, durch den Sumpf zu schwimmen, und zwar an der Stelle, die Hauptmann Zúñiga und Leutnant Tato «zuvor überwacht hatten, d. h. von einem Ufer des Meeresarms zum gegenüberliegenden Ufer, ausgerüstet mit Tarnuniform, HK-Sturmgewehr, Kampfrucksack und Helm». Der Rucksack wurde als Schwimmkörper vor dem Körper platziert, wobei er absolut wasserdicht sein musste, um sich mit den Beinen fortbewegen zu können.

Leutnant Tato, «der sich der Planung und Vorbereitung der Aktivität bewusst war, der wusste, dass es sich um eine Schwimmübung handelte, und der die Bedingungen kannte, unter denen das Seil platziert worden war, gab weder den Befehl, noch machte er sich die Mühe, die notwendigen vorherigen Überprüfungen hinsichtlich der Wasserdichtigkeit der Rucksäcke vorzunehmen, und seine Abteilung trug weiterhin eine ihnen zugewiesene Lehrmine, deren Gewicht mehr als drei Kilo betrug, was in der Folge den Auftrieb und die Bedingungen für den Aufenthalt im Wasser bei einer sehr niedrigen Temperatur behinderte».

Störung trat sofort auf

Während der Übung wies der Kapitän sie «wiederholt darauf hin, dass es sich bei dem Seil um ein Führungsseil und nicht um eine Rettungsleine handelte, so dass sie sich nur im Notfall daran festhalten sollten», und fügte hinzu, dass «es keine klaren und präzisen Anweisungen von Kapitän Zúñiga und Leutnant Tato gab, so dass es sofort zu Unruhen kam, da sie Schwierigkeiten hatten, sich auf einem schlammigen Boden mit Ästen zu bewegen».

Aus dem Bericht geht hervor, dass «die Tiefe und die Temperatur des Wassers - etwa acht Grad - ihnen das Vorankommen erschwerten und die meisten Rucksäcke keinen Auftrieb zuließen, einige Kameraden waren den anderen voraus, man sah nur Köpfe, die auf und ab gingen, ohne unterscheiden zu können, wer sie waren, man hörte Hilferufe, sie hielten sich gegenseitig fest oder suchten nach einer Stelle, an der sie sich am Seil festhalten konnten, während der Kapitän ihnen eindringlich sagte, sie sollten das Seil loslassen».

An einer Stelle «verlor das Seil an Spannung, tauchte sogar unter und wurde von einem Soldaten benutzt, um sich hochzuziehen». Den meisten Soldaten wurde geholfen, ans Ufer zu klettern. Einer von ihnen sah, wie der Unteroffizier Jiménez «Schwierigkeiten hatte, sich vorwärts zu bewegen und seine Kameraden bat, ihm zu helfen».

Kein Krankenwagen

Was die medizinische Versorgung anbelangt, so war der Krankenwagen an diesem Tag nicht in der Nähe des Stausees anwesend. Die Aktivität fiel mit einer Schießübung der Stufe 1 zusammen, ein Umstand, auf den «der Kapitän» am Vorabend aufmerksam gemacht wurde und den er am Morgen wiederholte.

Angesichts der entstandenen Situation und des Verschwindens des Unteroffiziers Jiménez im Wasser befahl der Hauptmann dem Leutnant Ojeda, «dringend den Krankenwagen anzufordern, der neun Minuten später im Bereich des Stausees eintraf». Um 9:42 Uhr rief der Hauptmann den Notruf 112 an, um zu melden, dass «ein Soldat ertrunken» sei. Dass der Gefreite Leon vermisst wurde, stellte man erst fest, als in einem Gebiet, das etwa 500 Meter vom Stausee entfernt lag, eine Kopfzählung durchgeführt wurde.

Neben dem Tod der beiden Soldaten mussten während der Übung zwei Soldaten aufgrund von Symptomen schwerer Unterkühlung medizinisch versorgt werden. Einer von ihnen wurde «in einem Zustand der Bewusstlosigkeit an das Ufer des Stausees gebracht». Beide wurden mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie bis zu ihrer endgültigen Genesung behandelt wurden.

Die Leichen der beiden Verstorbenen wurden im See versenkt aufgefunden und von Beamten der Gruppe für Unterwasseraktivitäten (GEAS) der Guardia Civil geborgen. Laut Autopsiebericht war die Todesursache in beiden Fällen das «anoxische Submersionssyndrom».