FC Málaga verhandelt derzeit mit mehreren Trainern als Ersatz für Sergio Pellicer

Málaga hatte vor der Entlassung von Sergio Pellicer noch keinen neuen Trainer gefunden. Es gab zwar einige Optionen, aber bei keiner waren größere Fortschritte erzielt worden. Daher haben sich die Verantwortlichen der Blau-Weißen, insbesondere Loren Juarros, sofort auf die Suche nach dem gewünschten Trainer gemacht. Den befragten Quellen zufolge fanden die Verhandlungen bzw. Gespräche am Dienstag mit mehreren Trainern statt, wobei es auch bei den ersten Optionen gewisse Abweichungen gab.

Wie SUR bestätigt, ist einer der Interessenten der Galicier Rubén Albés, ein junger Trainer (40 Jahre alt), der in den letzten vier Jahren Lugo, Albacete und Sporting trainiert hat. Im Martiricos-Klub gilt er als interessante Option, da er einen sehr ausgewogenen Fußball zwischen Angriff und Verteidigung bietet. Allerdings sind die Gespräche laut denselben Quellen in verschiedene Richtungen offen.

Der Verein ging von einigen Grundvoraussetzungen aus, die der neue Trainer der Mannschaft erfüllen sollte, und in dieser Linie gab es mehrere mehr oder weniger realistische Möglichkeiten. Daher wird der Abschluss der Verhandlungen noch einige Stunden in Anspruch nehmen, obwohl absehbar ist, dass in Kürze ein Pakt mit einem der Kandidaten geschlossen werden könnte. Der Auserwählte wird sich wirtschaftlich an die Möglichkeiten von Málaga, an die besonderen Umstände des Kaders mit den zahlreichen Abgängen, die die Mannschaft heimsuchen, und an die Eigenschaften der aktuellen Spieler anpassen müssen. Und bis zur Öffnung des Wintertransferfensters im Januar können keine Änderungen vorgenommen werden.

Zunächst einmal wird Málaga seine gewohnte Arbeit mit täglichen Trainingseinheiten mit dem aktuellen Trainerstab der ersten Mannschaft fortsetzen, der mit Ausnahme von Pellicer intakt bleibt. Keines dieser Mitglieder hat ein direktes Vertragsverhältnis mit dem scheidenden Trainer, was bedeutet, dass sie weitermachen werden. Der Trainingsbetrieb wird daher wie gewohnt fortgesetzt und beginnt heute Nachmittag auf dem Nebenplatz von La Rosaleda, während die Klärung der Situation und die Ankunft des neuen Trainers abgewartet werden.