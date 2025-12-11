Andalusien wird die Komplettuntersuchung bei Brustkrebsverdacht ab 12. Januar einführen

Europa Press Sevilla Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

Die andalusische Landesregierung wird am 12. Januar 2026 eine dreistufige Komplettuntersuchung für Frauen mit hohem Brustkrebsverdacht bei der Vorsorgeuntersuchung einführen. Konkret bedeutet dies, dass in Verdachtsfällen alle notwendigen Untersuchungen wie Mammographie, Ultraschall und gegebenenfalls Biopsie am selben Tag durchgeführt werden, um die Diagnose und Behandlung der Patientinnen zu beschleunigen.

Die Krankenhäuser haben bis 28. Februar Zeit, ihre Abteilungen auf die Komplettuntersuchungen einzustellen, ihre Zeitpläne anzupassen und die vollständige Umsetzung zu gewährleisten.

Mit dieser neuen Maßnahme soll sichergestellt werden, dass alle Frauen mit radiologischen Befunden in Mammographien, gleich ob Screening oder Diagnose, die als BI-RADS 4 oder BI-RADS 5 eingestuft sind, alle ergänzenden Untersuchungen erhalten, die der Radiologe für notwendig hält, um den Diagnoseprozess in einer einzigen umfassenden Untersuchung abzuschließen. Dazu gehören die ergänzende Mammographie, der Brustultraschall und, falls als erforderlich angesehen, die perkutane Kernnadelbiopsie.

Ziel ist es, Wartezeiten und quälende Unsicherheiten für die Frauen zu verringern, die Kontinuität der Versorgung zu verbessern, Wege zu minimieren und eine agile, koordinierte und personenzentrierte Versorgung zu gewährleisten. Die Komplettuntersuchung bei Vedachtsfällen soll allgemein angewendet werden, außer in Ausnahmefällen, die vom Radiologen begründet und dokumentiert werden müssen. Zu diesen Situationen gehören: Frauen, die mit gerinnungshemmenden oder thrombozytenaggregationshemmenden Medikamenten behandelt werden, die eine vorherige Vorbereitung erfordern; Frauen, die nach der Ultraschalluntersuchung eine stereotaktische Biopsie benötigen, die in den folgenden Tagen in einem bestimmten Raum durchgeführt werden muss; und Frauen, die aus persönlichen Gründen beschließen, den Termin auf einen anderen Tag zu verschieben.