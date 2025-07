Ein Tiefdruckgebiet bringt am Freitag in Andalusien Gewitter mit sich: Für zwei Provinzen gilt eine gelbe Warnung

Almudena Nogués Málaga Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

Ein weiterer Wetterumschwung. Diesmal sind Stürme im Anmarsch. Der Verursacher? Eine Trogwetterlage, die Spanien überqueren wird und in dessen Mitte sich, wie Experten warnen, sogar ein kleines Hoch entwickeln könnte. «Die Karten sagen örtlich starke Stürme in mehreren Gemeinden voraus, mit damit verbundenen ungünstigen Erscheinungen», erklärt das Fachportal Meteored. Diese Episode wird auch in Andalusien ihre Spuren hinterlassen. Derzeit hat das staatliche Wetteramt (Aemet) eine gelbe Unwetterwarnung für Granada und Jaén aktiviert. Ab 14.00 Uhr sind die Gebiete von Guadix, Baza, Cazorla und Segura betroffen.

«Die Bedingungen sind günstig für die Entwicklung von Konvektionswolken, vor allem ab den Mittagsstunden. Mehrere Gebiete im Landesinneren und in der östlichen Hälfte der Halbinsel werden im Divergenzsektor in Höhe des kalten Auftriebs liegen, dem instabilsten Sektor desselben. Hinzu kommen die starke Erwärmung in den unteren Schichten, die Konvergenz der Oberflächenwinde und die zusätzliche Energie des warmen Mittelmeers», erklärt Samuel Biener, Forscher und Multiplikator für Klimatologie und Herausgeber von Meteored. Und er warnt: «Eines der instabilen Gebiete wird die Gegend um die Sierra de Segura und Cazorla (Jaén) sowie die Hochebene von Guadix-Baza sein, wo sich Gewitterzellen entwickeln und von Südwesten nach Nordosten ziehen werden».

Für diesen Freitag sagt Aemet «teilweise bewölkten oder klaren Himmel in der Region, mit Schauern und gelegentlichen Gewittern im östlichen Landesinneren» voraus. Der Wind wird aus Osten wehen, mit leichten bis mäßigen Böen an der Mittelmeerküste und Cádiz, und intensiver an der Küste von Almeria und der Straße von Gibraltar.

Sowohl das europäische Modell als auch das Europäische Labor für schwere Stürme (ESSL) warnen vor einem mäßigen bis hohen Risiko von Hagel von 2 cm oder mehr im äußersten Nordosten Andalusiens, im Inneren der Autonomen Region Valencia, in den Bergen von Cuenca, Teruel, Albacete, im äußersten Nordosten Andalusiens und im Inneren der Region Murcia.

Und das alles nach einem Donnerstag, der von Hitzewarnungen in vier Provinzen geprägt war: Córdoba, Huelva, Jaen und Sevilla. Darüber hinaus gibt es Warnungen vor Wellen und Wind in Cádiz (mit Böen von bis zu 80 Stundenkilometern). Gelbe Warnungen vor hohen Temperaturen gelten zwischen 13:00 und 21:00 Uhr bei Höchsttemperaturen von bis zu 39ºC.