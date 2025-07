Mehr Hitze und Terral-Wind: Málaga wird unter einer orangefarbenen Warnung stehen und fast 40 Grad Celsius erreichen

Isabel Méndez Málaga Freitag, 18. Juli 2025 Compartir

Die Hitze wird an diesem Freitag in Málaga stark zu spüren sein. Der Terral-Wind wird kommen und die Thermometer werden nahe an 40 Grad sein. Angesichts dieses Panoramas hat die Staatliche Meteorologische Agentur Aemet die orangefarbene Warnung für hohe Temperaturen in den Bereichen Sol (die die Provinzhauptstadt umfasst) und Valle del Guadalhorce aktiviert, während in der Region Axarquia gelbe Warnung hat, und 36 Grad erreichen wird.

Die Warnungen werden in allen Fällen von 13 bis 21 Uhr aktiv bleiben. Die höchsten Werte werden in Antequera erwartet, wo die Höchsttemperatur 39 Grad erreichen soll, was auch in der Hauptstadt der Costa del Sol vorkommen könnte.

Laut dem Leiter des Blogs Tormentas y rayos, José Luis Escudero, wird gegen zwei Uhr nachmittags der Terral-Wind eintreten, der sich am Samstag mit etwas niedrigeren Temperaturen fortsetzen wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass am Samstag für Málaga die gelbe Warnung aktiviert wird.

An diesem Freitag wird die Hitze in ganz Andalusien zu spüren sein. In sechs Provinzen wird aus diesem Grund eine Warnung ausgesprochen, nur Cádiz und Huelva bleiben verschont. Nach Angaben von Europa Press wird in Almería für die Gebiete Valle del Almanzora und Los Vélez die gelbe Warnstufe gelten, da die Temperaturen auch 39 Grad erreichen können.

Auch für das Umland von Córdoba sowie für die Regionen Cuenca del Genil, Guadix und Baza in Granada gilt aufgrund von Temperaturen um 39 Grad eine gelbe Warnung.

Die gleiche Situation wird in der Provinz Jaén herrschen, vor allem in den Regionen Morena und Condado, Cazorla und Segura und im Guadalquivir-Tal, sowie im Umland von Sevilla, wo für den Tag eine gelbe Warnung vor hohen Temperaturen gilt, die bis zu 39 Grad erreichen können.

In den Provinzhauptstädten werden folgende Mindest- und Höchsttemperaturen erwartet: Almeria, 24ºC und 32ºC; Cádiz, 22ºC und 30ºC; Córdoba, 21ºC und 39ºC; Granada, 22ºC und 38ºC; Huelva, 19ºC und 34ºC; Jaen, 24ºC und 37ºC; Málaga, 24ºC und 39ºC; und Sevilla, 23ºC und 38ºC.