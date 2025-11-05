Almuñécar schreibt Projekt für die vollständige Umgestaltung des Paseo de la Caletilla aus

Ideal Almuñécar Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

An diesem Mittwoch wurde das Projekt für die vollständige Umgestaltung des Paseo de la Caletilla in Almuñécar ausgeschrieben, «eines der am meisten erwarteten und schönsten Projekte unserer Stadt», wie der Bürgermeister von Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, es beschrieb. «Es handelt sich um eine der geschichtsträchtigsten Promenaden unserer Gemeinde, eingerahmt von der Burg San Miguel und den Peñones del Santo, wo das Meer jahrhundertealte Geschichte, Seefahrt und touristische Erlebnisse umschmeichelt».

Mit der Ausschreibung und der anschließenden Ausführung dieser Promenade «machen wir einen Schritt, der, davon bin ich überzeugt, ein Vorher und Nachher in Almuñécar markieren wird, dank der Umgestaltung dieses ganz besonderen Ortes, der in seiner Gestaltung das Beste des Alten mit dem Wesen des Modernen verbindet, zum Vergnügen, zum Zusammenleben und zum Stolz derer von uns, die dieses Land lieben», bekräftigte Ruiz Joya.

Der Bürgermeister von Almuñécar wollte hervorheben, dass die neue Pflasterung von der alten Promenade inspiriert sein wird, «die Muscheln in Blau-, Weiß- und Grautönen darstellte. Die neue Mauer wird mit skulpturalen Geländern versehen, die Bänke, Pflanzkübel und Pavillons miteinander verbinden. Die LED-Beleuchtung wird szenisch sein und die Nächte in eine Lichtshow über dem Meer, zwischen Palmen, Blumen und mediterraner Vegetation verwandeln, die Leben und Farbe in diese Ecke zurückbringen wird, und das alles unter strengen Kriterien der Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und des Umweltschutzes».

Das Projekt umfasst eine Gesamtfläche von 4.300 m², einschließlich Straßen, Gehwegen und Fußgängerzonen, an der Promenade von La Caletilla, einem länglichen Abschnitt am Meer, mit Blick auf die Burg von San Miguel und die Peñones del Santo.

Das maximale Ausführungsbudget beträgt 2.200.000 € (inkl. MwSt.) und eine geschätzte Bauzeit von 10 Monaten ab dem Datum der Absteckung der Arbeiten, zusätzlich zu den 3 Monaten für die Ausarbeitung des technischen Projekts.

«Die Stadtverwaltung wird die Kosten für die Arbeiten übernehmen, die die ursprüngliche Schönheit der Promenade wiederherstellen und sie neuen Generationen zugänglich machen werden. Damit erfüllen wir eine unserer Verpflichtungen, indem wir uns entschlossen auf die Stadt zubewegen, von der wir träumen, denn Almuñécar verändert sich, um die Wünsche und Bedürfnisse all derer zu erfüllen, die es lieben», schloss er.

Geplante Aktionen

Die bestehende, in schlechtem Zustand befindliche Pflasterung, die Geländer und das Mobiliar werden vollständig abgerissen und durch eine neue Pflasterung ersetzt, die sich an der traditionellen Pflasterung orientiert und aus haltbaren, rutschfesten Materialien besteht.

Die derzeitige Mauer und das Geländer werden ebenfalls durch eine neue Struktur ersetzt, die eine Bank, ein Pflanzgefäß und einen Pavillon umfasst.

Die Arbeiten dienen der vollständigen Erneuerung der unterirdischen Infrastrukturen: Wasserversorgung, Kanalisation, Regenwasser und moderne Entwässerungsnetze. Es werden Strom- und Telekommunikationsleitungen verlegt sowie eine malerische, effiziente und nachhaltige LED-Straßenbeleuchtung installiert.

Detaillierte Arbeiten werden im Bereich der mediterranen Garten- und Landschaftsgestaltung mit Palmen, einheimischen Sträuchern und an die Küstenumgebung angepassten Grünflächen durchgeführt.