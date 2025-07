Motril hat den beliebtesten Hundestrand der Provinz Granada

MJ Arrebola Motril Dienstag, 8. Juli 2025 Compartir

Am Vormittag, unter der Sommersonne, füllt sich der Sand des Hundestrands von Motril mit kleinen Pfotenabdrücken und verspielten Pfoten. Die Szene ist vertraut: Hunde, die Bällen hinterherlaufen, Besitzer, die sich im Wasser abkühlen, offene Sonnenschirme und vor allem ein Gefühl des Wohlbefindens. Dieser Strand hat sich den Titel «bester Hundestrand der Provinz Granada» verdient. Und das ist nicht nur eine Einzelmeinung, sondern wird von denen bestätigt, die ihn Jahr für Jahr besuchen. «Wir kommen schon seit mehreren Sommern mit unseren Deutschen Schäferhunden hierher. Früher mit einem, jetzt mit einem anderen», sagt Ana Pérez aus Escúzar in Granada, die ihren Sommer in Torrenueva Costa verbringt. «Unserem Hund gefällt es hier sehr gut. Es gibt Wasser, Platz und andere Hunde. Es ist der beste Ort, den wir in der Nähe haben».

Der Strand von Motril zeichnet sich durch seine gute Ausstattung aus: Er verfügt über spezielle Duschen für die Tiere, einen bequemen Zugang und nahe gelegene Parkplätze. Im Gegensatz zu anderen hundefreundlichen Stränden an der Küste bietet dieser Strand eine Kombination aus Sauberkeit, Geräumigkeit und Serviceleistungen, die von den Besuchern sehr geschätzt wird.

«Hier sind sie am besten aufgehoben. Wir kommen aus Los Yesos, denn der Strand dort ist sehr klein und hat viele Felsen. Dieser hier ist dagegen breit und bequem», erklärt Maricruz, die mit ihren drei Hunden Canela, Susi und Valentina von Madrid aus nach Motril kommt.

Friedliche Koexistenz

Diejenigen, die näher wohnen, kommen öfters hierher. Isidoro Expósito aus Motril geht mit seinem Wasserhund Kira dorthin: «Es gibt keinen anderen Ort wie diesen für die Hunde. Die Stadtverwaltung hat gute Arbeit geleistet. Hier können sie baden, es gibt Duschen, und alles ist so angelegt, dass Mensch und Tier friedlich zusammenleben können».

Der Strand ist nicht nur für Hunde geeignet. «Er ist so beschaffen, dass auch wir uns wohlfühlen», sagt Diana Melero aus Las Gabias. Sie besucht den Strand mit ihrer Mutter, ihrem Sohn und ihren beiden Haustieren: Bingo und Alma. «Hier gibt es keine Steine wie in Almuñécar. Das ist ein echter Strand. Und es sollte mehr solcher Strände geben. Es gibt viele Leute, die mit ihren Hunden unterwegs sind und nirgendwo hingehen können».

Hund hat Angelhaken verschluckt

Nicht alles ist perfekt. Antonio Jesús González warnt vor einem wachsenden Problem: die Reste der Fischer. «Mein Mini-Pinscher hat einen Angelhaken verschluckt und musste sich einer Notfallendoskopie unterziehen. Er wurde gerettet, aber es war ein großer Schreck». Trotzdem hält er den Strand für einen ausgezeichneten Ort. «Er ist abgelegen, sicher, hat Duschen und Trinkbrunnen für die Hunde. Wir müssen nur mit den Anglern aufpassen.

Dies wird durch die Besucherzahlen bestätigt. Nach Angaben der Badegäste füllt sich der Strand vor allem nachmittags. «Bis zu zwei Reihen von Sonnenschirmen sind aufgestellt», sagt Ana, die seit dem frühen Morgen regelmäßig in der Sonne liegt.

«Nachmittags herrscht hier ein reges Treiben. Es ist wie an jedem Touristenstrand mitten im August». Hunde und Menschen selben friedlich zusammen in guter Harmonie, auch die Hunde manchmal bellen.