In Motril wird ein Mann bei einer Massenschlägerei mit Stichwaffen schwer verletzt

Die Nationalpolizei hat einen Mann wegen versuchten Mordes festgenommen, nachdem er am vergangenen Dienstag in Carchuna in der Gemeinde Motril einen anderen Mann niedergestochen haben soll, der in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach Angaben der Polizei ging gegen 19.45 Uhr ein Anruf ein, der eine Schlägerei zwischen zehn oder zwölf Männern nordafrikanischer Herkunft meldete, bei der ein Messer und zerbrochene Flaschen benutzt worden seien. Eine Person habe nach Angaben des Anrufers eine tiefe Schnittwunde erlitten. Neben einer Patrouille kamen ein Rettungswagen mit Sanitätern zum Tatort.

Dem Bericht zufolge erlitt das Opfer, ein 32-jähriger Mann, mehrere Stichwunden und wurde ins Krankenhaus Santa Ana in Motril gebracht, während der mutmaßliche Angreifer kurz nach der Schlägerei festgenommen und auf die Polizeiwache in Motril gebracht wurde.