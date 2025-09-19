Sur Deutsche

Strand von Castell de Ferro. IDEAL
Stadtrat von Gualchos-Castell de Ferro warnt vor dem Verbot des Tintenfischfangs

Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann zu erheblichen Geldstrafen sowie zum Eingreifen der zuständigen Behörden führen

MJ Arrebola

Gualchos

Freitag, 19. September 2025

Die Umweltabteilung der Stadtverwaltung von Gualchos-Castell de Ferro hat ein Kommuniqué herausgegeben, in dem sie die Öffentlichkeit daran erinnert, dass der Tintenfischfang an der Küste der Gemeinde streng verboten ist.

Die Maßnahme fällt in den Rahmen des Dekrets 305/2023 vom 29. August, das diese Praxis regelt und Geldstrafen für diejenigen vorsieht, die sie unrechtmäßig ausüben. Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann neben dem Einschreiten der zuständigen Behörden auch erhebliche Geldstrafen nach sich ziehen.

Der Rat bittet um ein Höchstmaß an Kooperation und Respekt für diese Regeln, die den Schutz der Meeresfauna und die Sicherheit aller Nutzer des Meeres gewährleisten sollen. «Wir sind dankbar für das Verständnis und die Unterstützung der Nachbarn und Besucher, um die natürliche Umwelt, die wir alle genießen, zu erhalten», heißt es in dem Kommuniqué.

