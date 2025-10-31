Wie ein von Jesús Gil enteignetes Grundstück zum neuen Justizkomplex von Marbella wird

JOSÉ CARLOS GARCÍA Marbella Freitag, 31. Oktober 2025 Teilen

Es handelte sich um enteignete Flächen in der Nähe der Straße nach Ojén, aber die Stadtverwaltung von Marbella unternahm nichts damit und hätte sie beinahe vor Gericht verloren. Das ist die Geschichte, die vor mehr als 30 Jahren mit dem Landgut La Torrecilla begann, wo ab 2026 ein sicherlich nicht weniger altes Projekt der Stadt verwirklicht werden soll: die Ciudad de la Justicia (Justizkomplex).

Die Geschichte des Grundstücks beginnt am 19. Mai 1994 mit der Unterschrift des mächtigen Pedro Román in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister von Marbella, der Jesús Gil vertrat. Román unterzeichnet eine «Vereinbarung über Enteignung und Nutzung» mit drei Unternehmen, Coinsa Constructora Inmobiliaria, Promotora Extremeña und Edificios Don Gonzalo. Das erste Unternehmen ist Eigentümerin von ländlichen Grundstücken von so hohem Wert, dass dort schließlich das Einkaufszentrum La Cañada entsteht, während die beiden anderen Unternehmen weitere Vermögenswerte besitzen, die in die Transaktion einbezogen werden: drei Wohnungen und ein Geschäftslokal im Mayoral-Gebäude.

Die Stadtverwaltung erhält zwei ländliche Grundstücke in La Torrecilla, die vier Immobilien und einen höheren Geldbetrag, während die Unternehmen mit einem 34.085 Quadratmeter großen Grundstück in La Torrecilla mit einer Nettobaufläche von 20.110 Quadratmetern entschädigt werden, auf dem 201 Wohnungen gebaut werden können. Die erhaltenen Grundstücke können noch nicht für dieses Projekt genutzt werden, da sie in der geltenden Stadtplanung als «Gemeinschaftseinrichtungen» ausgewiesen waren, sodass die Enteignungsvereinbarung sogar die Zahlung von Zinsen durch die Stadtverwaltung vorsieht.

Die Änderung der Planung kam nicht zustande, ebenso wenig wie die Nutzung durch die Stadtverwaltung, obwohl sich das Verfahren so lange hinzog, dass es bereits 2003 die Unterschriften von Julián Muñoz als stellvertretendem Bürgermeister und später als Bürgermeister enthielt. Die Unternehmen hatten genug und reichten schließlich 2012 Klage ein. Der Fall gelangte vor die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts von Málaga, den Obersten Gerichtshof von Andalusien (TSJA) und den Obersten Spanischen Gerichtshof. Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs schloss die Angelegenheit 2017 ab und gab den Unternehmen teilweise Recht.

Der Wendepunkt

Aber es war nicht mehr möglich, alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Die Stadtverwaltung unter Jesús Gil hatte die Wohnungen 1994 versteigert, die Gewerbefläche 1999 getauscht, ein Teil der Grundstücke war in einem anderen städtischen Grundstück zusammengefasst worden, das an einen Dritten übertragen worden war, und ein anderer Teil gehörte zu öffentlichen Straßen. Der Streit um das Grundstück, auf dem der neue Justizkomplex entstehen soll, wurde schließlich im Juli 2020 mit einer Vereinbarung beigelegt, wonach die Stadtverwaltung das Grundstück dank einer Entschädigung der Unternehmen in Höhe von fast 2,7 Millionen Euro, größtenteils aus Zinsen (1,46 Millionen), doch noch erhielt.

Hinzu kommen noch die Zahlung von 563.000 Euro an Promotora Extrema für die drei Wohnungen und die Zahlung, die die Stadtverwaltung erhalten hat: 465.000 Euro an Coinsa für die beiden übertragenen Grundstücke und 200.000 Euro an Edificios Don Gonzalo für die Gewerbeimmobilie. Insgesamt sind das rund 3,93 Millionen Euro.