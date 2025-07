Toter Mann in Wasserdepot in Motril gefunden

C. Á. Motril Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Am gestrigen Dienstag ist die Leiche eines 63-jährigen Mannes in einem Wassertank in dem zu Motril gehörenden Weiler Los Tablones gefunden worden.

Um 23.08 Uhr ging bei der Alarmzentrale ein Notruf ein, in dem mitgeteilt wurde, dass ein Mann leblos in einem mit Wasser gefüllten Becken in der Ortschaft Los Tablones liege und gerettet werden müsse. Der Notruf 112 aktivierte umgehend die Rettunssanitäter, die Feuerwehr von Motril, die Nationalpolizei und die Ortspolizei, die sich zum Einsatzort begaben.

Dort angekommen, konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod des Mannes bestätigen. Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.