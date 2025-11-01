Málagas Casa Natal zeigt von seiner Lebensgefährtin Francoise Gilot inspirierte Grafiken Picassos

REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Samstag, 1. November 2025 Teilen

Sie lernten sich im Frühjahr 1943, während der Besatzungszeit Frankreichs durch die Nazis, in einem Café in Paris kennen. Er war ein renommierter Maler von 61 Jahren. Sie war eine junge 21-jährige Künstlerin. So begann eine komplexe, dialogreiche und von gegenseitiger Beeinflussung geprägte Beziehung, die zehn Jahre dauern, zwei Kinder (Claude und Paloma) hervorbringen und einen enormen kreativen Schaffensdrang in einem verjüngten Picasso auslösen sollte. Das Museo Casa Natal vereint in ihrem an der Plaza de la Merced 13 gelegenen Ausstellungsaal 37 der 111 von Françoise Gilot inspirierten Porträts, die die Einrichtung in ihrer Sammlung hat und die die Begeisterung widerspiegelt, die Gilot bei dem Künstler auslöste. Die 'Picasso: Vida con Françoise' betitelte Ausstellung gab den Startschuss zu den Veranstaltungen des Octubre Picassiano, die daran erinnern, dass Picasso vor 144 Jahren an der Plaza de la Merced geboren wurde.

Sie war seine Muse, aber ihr Einfluss ging weit über diese Definition hinaus. «Ich war nie nur sein Modell. Ich war seine Partnerin und noch viel mehr als das. Ich war in sein Leben und seine Kunst involviert und habe auf meine Weise zu seinem kreativen Prozess beigetragen», erklärt Françoise selbst, die einzige der sieben Frauen in Picassos Leben, die ihn verlassen hat und 1964 in 'Leben mit Picasso' ihre Sicht auf die Beziehung schilderte. Diese Ausstellung versteht sich als 'Rückseite' dieses Buches. In den 37 ausgestellten Radierungen ist das Thema immer dasselbe: Françoise, die direkt den Besucher anblickt. Aber keine gleicht der anderen, weder in der Linienführung noch in der Technik. «Wir sehen sehr unterschiedliche Blicke. Picasso beschränkte sich nicht auf konventionelle Porträts, sondern experimentierte», versichert der Kurator der Ausstellung, Mario Virgilio Montañez.

Verjüngt und kühn

Es sind Jahre, in denen Picasso «sich verjüngt fühlt und mutiger, kühner und strahlender wird», erklärt Montañez. Er definiert sie als eine Zeit «der Lebensfreude». Sie lernten sich während der deutschen Besetzung Frankreichs kennen, erlebten aber gemeinsam die Befreiung und die Rückkehr zur Normalität. 1948 zogen sie nach Vallauris, einem Dorf an der Côte d'Azur, wo Picasso das Mittelmeer wiederentdeckte und erneut Vater wurde. Es war eine Zeit der persönlichen «Wiederbelebung» und Erneuerung in seiner Kunst. «Ich habe mich nie dazu gedrängt gefühlt, jemanden auf diese Weise zu porträtieren. Seltsam, nicht wahr? Aber ich finde das völlig normal. Dieses Bild bist 'du'», sagte Picasso zu Françoise in Bezug auf einige Porträts, in denen er sie eher dem Pflanzenreich als dem Tierreich zuordnet. Im ersten Raum sind sieben Porträts zu sehen, die zwischen 1945 und 1947 gemalt wurden und alle den Namen Françoise im Titel tragen: 'Cabeza de joven (Françoise)', 'Joven con cabellos largos (Françoise)' oder einfach nur 'Françoise'. Sieben Gemälde, in denen Picasso mit Schatten, Formen und Strichen spielt, um ein und dasselbe Gesicht auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Stilen zu komponieren.

Im nächsten Raum enthüllen sechs weitere Radierungen eine Anekdote aus ihrer Beziehung. Es heißt, Picasso sei in Begleitung seines Chauffeurs zu einem Pazifistenkongress in Polen gereist. Als er zurückkam, schenkte er Françoise eine polnische Bluse aus rumänischer Herstellung, woraufhin sie ihm eine Ohrfeige gab. Der Grund? Sie wusste, dass alle Telegramme, die er ihr aus Polen geschickt hatte, nicht von ihm geschrieben worden waren, da sie mit 'Picasso' und nicht mit 'Pablo' unterzeichnet waren und mit einem Ausdruck der Zuneigung endeten, den sie nicht verwendeten. Der Maler gab zu, dass er seinen Chauffeur damit beauftragt hatte, und bat sie als Entschädigung, für ihn mit der Bluse Modell zu stehen.

«Faszinierende» Radierungen

Das Ergebnis ist die Serie 'Frau im Sessel', eine Reihe «faszinierender» Radierungen von Françoise, die «wie eine Jungfrau auf einem Thron sitzt, hieratisch, majestätisch und immer anders». Wie der Kurator betont, «forderte sich Picasso» in jedem dieser Wiedergutmachungswerke «selbst heraus». «Das war seine Art, sie um Vergebung zu bitten», schließt er.

In dieser Zeit experimentierte Picasso mit verschiedenen Grafiktechniken. Mit Aquarellfarbe und Schaber auf Stein oder Zink; mit Lithografiestift auf Lithografiepapier; mit Pinsel, Schaber und Metallwinkel auf Stein... Die Möglichkeiten sind vielfältig. Besonders auffällig sind die Schwarzgravuren, wie der Negativdruck einer Kupferstichplatte von 'Cabeza sobre fondo negro (Françoise)' oder die Federzeichnung auf Schleifpapier auf teilweise mit Tinte eingefärbter Zinkplatte 'Figura en negro (Françoise)'.

Die von der Fundación La Caixa gesponserte Ausstellung, die bis April 2026 zu besuchen ist, wird durch Fotografien, Bücher und Zeitungsausschnitte ergänzt, die den Einfluss der französischen Künstlerin auf Picassos Werk verdeutlichen. Außerdem enthält sie einen Verweis auf die zeitgenössische Kunst: ein Gemälde des US-Amerikaners Robert Harvey, der jahrelang in Macharaviaya lebte, inspiriert von Robert Capas berühmtem Foto, auf dem Picasso hinter Françoise Gilot einen Sonnenschirm hält.