Dieses einladende Plakat wirbt für das Wein- und Käsefestival. AYUNTAMIENTO MIJAS
Mijas veranstaltet Fest für Wein- und Käseliebhaber mit vielen Parallelaktivitäten

Die Plaza Virgen de la Peña in Mijas Pueblo beherbergt vom 24. bis zum 26. Oktober die 7. Ausgabe des I Festival del Queso y el Vino

Beatrice Lavalle

Mijas

Donnerstag, 23. Oktober 2025

Die Plaza Virgen de la Peña in Mijas Pueblo beherbergt vom 24. bis zum 26. Oktober die 7. Ausgabe des I Festival del Queso y el Vino, ein Gastroevent, bei dem an rund 20 Ständen lokale Gastrounternehmen und Käsehersteller der Provinz ihre Waren zu reduzierten Preisen anbieten werden. Die Bars Porras, La Plaza, Confusión, Radikal, Arancha, Bartolo, Las Tablitas, La Muralla, Chema, Corte de autor, Alboka, El Obrador und Amor a Málaga werden den Weinausschank übernehmen, während herausragende Produzenten wie Buleri, Palencia García, El pastor de El Torcal, Quesos Sierra Sur, Quesos Héctor Olmo, Cabraline und Quesería El Arquillo ihre Käsespezialitäten anbieten werden.

Das Gastronomiefest wird von Konzerten verschiedener Bands der unterschiedlichsten Stilrichtungen und Auftritten von Tanzgruppen begleitet. So wird am 24. Oktober ab 14 Uhr die Band Alvarock spielen, um 17.30 Uhr tritt die Tanzgruppe von Remedios Fernández und ab 19 Uhr gibt die Rock- und Blues-Coverband Mami Curl ein Konzert.

Am 25. Oktober präsentiert um 12 Uhr das Flamenco-Ensemble von José Lucena eine Show und im Anschluss treten Ben 'one man thousands voices' (14 Uhr), Nico Sabatini (16 Uhr), Naked Covers (17 Uhr) und Los Fabrizzios (21.30 Uhr auf).

Am 26. Oktober tritt um 16 Uhr die Band Alejados auf und um 19 Uhr lässt die Gruppe Alokados das Fest ausklingen.

