Fischer und Seeleute ehren die Virgen del Carmen

Am 16. Juli werden in praktisch allen Küstengemeinden Meeres-Land-Prozessionen zu Ehren der Virgen del Carmen, der Schutzheiligen der Fischer und Seeleute, veranstaltet. In einigen Gemeinden finden anlässlich dieser Feier sogar mehrtägige Volksfeste statt. In Málaga-Stadt, wo Prozessionen in verschiedenen Stadtteilen veranstaltet werden, wird im Viertel El Palo vom 15. bis zum 20. Juli die Feria gefeiert. Auf der Plaza Padre Ciganda werden an allen Festtagen von 21.30 bis 3 Uhr nachts Konzerte und Auftritte von Tanzgruppen geboten. Die Prozession beginnt am 16. Juli um 17 Uhr an der Kirche Ntra. Sra. de las Angustias. Groß gefeiert wird die Virgen del Carmen auch in Fuengirolas Stadtteil Los Boliches, wo vom 12. bis zum 16. Juli ein Volksfest stattfindet. Höhepunkte sind die Auftritte von Paco Candela (13. Juli, 23.30 Uhr), das Flamenco-Festival (14. Juli, 22 Uhr) sowie die Konzerte des Duos Antílopez (15. Juli, 23 Uhr) und der Band Los Aslándticos (16. Juli, 23.30 Uhr). Hier beginnt die Prozession am 16. Juli um 20.45 Uhr an der Iglesia del Carmen y Santa Fe. In Rincón de la Victoria wird vom 15. bis zum 20. Juli eine Feria zu Ehren der Schutzheiligen gefeiert. Hier startet die Prozession am 16. Juli um 20 Uhr. Vom 15. bis zum 19. Juli feiert auch Torremolinos' Stadtteil La Carihuela die Virgen del Carmen.