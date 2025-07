Glenn Hughes beim Blues-Festival von Almuñécar

Beatrice Lavalle Almuñécar Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Das Blues-Festival von Almuñécar, das am 10. und 11. Juli im Park El Majuelo stattfinden wird, bietet mit dem Sänger und Bassisten der legendären Band Deep Purple, Glenn Hughes, an der Spitze ein wahres Staraufgebot. Das Festival startet am 10. Juli mit einem Konzert der von dem Bluesman Rick Estrin angeführten Band Rick Estrin & The Nightcats. Estrin wird von weiteren bekannten Musikern wie etwa dem Gitarristen Kid Andersen, Lorenzo Farrell an den Tasten und dem Schlagzeuger Derrick 'D'Mar Martin begleitet. Das zweite Konzert des Abends wird der Gitarrist und Sänger DK Harrell bestreiten, der mit seinen Live-Shows Furore macht. Am 11. Juli wird Hughes, der auch in Bands wie Black Sabbath oder Phenomena mitwirkte, Klassiker von Deep Purple interpretieren Das Programm runden das Londoner Trio Kitty, Daysy & Lewis ab, deren Mischung aus Blues, Soul, Jazz und Ska als Aufheizer vor Konzerten von Mark Ronson und Coldplay zu hören war.

Avda. de Europa. 10. und 11. Juli, 22 Uhr (Einlass ab 20.30 Uhr). Die Eintrittskarten sind auf www.ticketmaster.es erhältlich.