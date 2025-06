Marbella feiert sein großes Fest zu Ehren von San Bernabé

Beatrice Lavalle Marbella Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

BEATRICE LAVALLE. Am 9. Juni findet um 22 Uhr im Park Francisco Cuevas Blanco (am Sporthafen) die offizielle eröffnung der Feria San Bernabé mit Festansprache und Krönung der Festkönige statt. Zum Abschluss wird ein musikalisch untermaltes Feuerwerk von der Playa del Faro aus geboten. Schon zuvor, ab 19 Uhr, kann wie an allen Festtagen das Feria-Gelände am Camino de la Cañada besucht werden. Am 10. Juni findet von der Plaza de la Victoria aus ein Straßenumzug mit Riesenfiguren statt. Um 13 Uhr wird im Parque de la Alameda die Tages-Feria eröffnet, die an allen Festtagen von 13 bis 21 Uhr Konzerte und Tanzauftritte bietet. Am 11. Juni, dem Namenstag des Schutzheiligen, findet um 11 Uhr in der Kirche Encarnación eine Messe und die Prozession des San Bernabé statt. Am 12. Juni wird ab 20.30 Uhr im Parque de la Represa ein Konzert mit Hits der 1980er und 90er Jahre veranstaltet. Am 13. und 14. Juni legen hier ab 20 Uhr DJs für ein jugendliches Publikum auf. Ein Konzert von El Arrebato am 15. Juni um 20 Uhr in der Avenida Ramón y Cajal (Neben dem Paseo de la Alameda) bildet den krönenden Abschluss des Festes.

Vom 9. bis zum 15. Juni. Das vollständige Programm ist auf www.marbella.es/agenda/ zu finden