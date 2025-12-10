Weihnachtsmarkt und Kampagne «Könige für einen Tag» in Marbellas Stadtteil San Pedro Alcántara

José Carlos García Marbella Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von San Pedro Alcántara hat zusammen mit Apymespa und dem Verband Tus Tiendas Amigas den Weihnachtsmarkt vorgestellt, der am 13. Dezember stattfinden wird, sowie die neue Ausgabe der Kampagne „Reyes por un Día« (Könige für einen Tag). Beide Initiativen sollen das Stadtzentrum während der Feiertage beleben und den Umsatz des lokalen Handels unter dem Motto #YoComproEnSanPedro (Ich kaufe in San Pedro) steigern.

Der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro, Javier García, betonte, dass Weihnachten „ein entscheidender Moment für den Umsatz der Branche ist und es von grundlegender Bedeutung ist, Angebote zu schaffen, die Besucher anziehen und die Wirtschaft ankurbeln«. Er erklärte, dass diese Initiativen in Abstimmung mit den Unternehmensverbänden durchgeführt werden, denen er für „ihr ganzjähriges Engagement zur Stärkung des Handelsgefüges« dankte.

Der Weihnachtsmarkt findet in den Straßen Lagasca, Marqués del Duero und Córdoba statt, an dem 43 Stände teilnehmen.

García erklärte, dass der Weihnachtsmarkt am 13. Dezember ab 10 Uhr in den Straßen Lagasca, Marqués del Duero und Córdoba stattfinden wird, und wies darauf hin, dass diese Veranstaltung „sich als eines der meistbesuchten Ereignisse im Weihnachtskalender etabliert hat und ihr Ziel darin besteht, eine festliche Atmosphäre zu schaffen, die Besucher zum Konsum in den lokalen Geschäften animiert«. An dieser Ausgabe nehmen 43 Stände teil, zusätzlich zu den Geschäften, die den ganzen Tag über geöffnet bleiben. Zudem werden solidarische Einrichtungen wie Aspandem und Cudeca sowie der Käseverband von Málaga mit sieben Ausstellern vertreten sein.

Veranstaltungen

Parallel dazu wurde ein Veranstaltungsprogramm zusammengestellt, das Auftritte von Tanzschulen, Kinderanimation, Batucada und den Chor „Aires del Sur« umfasst. Als Neuheit wird es außerdem eine Flamenco-Zambomba unter der Leitung von Juanjo Alcántara und Elena Guerrero geben, die den Tag ausklingen lassen wird. „Das Ziel ist es, Angebote für alle Zielgruppen zu bieten und das Zentrum von San Pedro Alcántara zu einem Ort der Begegnung in der Weihnachtszeit zu machen«, sagte García, der von Cristina Pérez und Alberto López begleitet wurde, die Apymespa bzw. Tus Tiendas Amigas vertreten.

Rund 70 Geschäfte nehmen an der Aktion „Reyes por un Día« (Könige für einen Tag) teil, deren Ziel es ist, die Treue der Kunden während des ganzen Jahres zu belohnen.

Was die Kampagne „Reyes por un Día« betrifft, so teilte er mit, dass etwa 70 Geschäfte daran teilnehmen werden und dass ihr Ziel darin besteht, „die Treue der Kunden während des ganzen Jahres zu belohnen«. Konkret geben die Geschäfte für jeden Einkauf Lose aus, die die Verbraucher in die dafür vorgesehenen Boxen einwerfen können, um an der Verlosung am 27. Dezember teilzunehmen. Der erste Preis besteht aus 1.000 Euro, die in den teilnehmenden Geschäften ausgegeben werden können, während Apymespa einen zweiten Preis im Wert von ebenfalls 1.000 Euro für eine Reise durch Europa stiftet, zu dem weitere kleinere Geschenke und verschiedene Dreikönigskuchen hinzukommen.

Die Handelsverbände betonten, dass diese Kampagnen nicht nur zum Weihnachtseinkauf anregen, sondern auch die Verbindung zwischen den Einwohnern und den lokalen Unternehmen stärken sollen. Sie wiesen darauf hin, dass der Markt im letzten Jahr sehr gut besucht war, und äußerten ihre Zuversicht, dass auch die diesjährige Ausgabe ein Erfolg werden wird. Darüber hinaus haben sie die Bürger von San Pedro, Marbella und den umliegenden Ortschaften aufgefordert, sich an den Aktivitäten zu beteiligen und das Weihnachtsangebot zu genießen.