August im Oktober: Der warme «Terral»-Wind bringt der Provinz Málaga rekordverdächtige 35 °C, die höchste Temperatur in Spanien

Chus Heredia Málaga Freitag, 24. Oktober 2025

Málaga erlebt im Oktober einen weiteren August. Die Sommer in der Provinz sind nicht nur wärmer als sonst, sondern auch länger. Diese Woche wurde Málaga von den Wetterbedingungen des warmen Inlandwindes (Terral) beherrscht. Am Donnerstag erreichten einige Orte in der Provinz 35°C - die höchste Temperatur in Spanien.

Obwohl die Vorhersage weiterhin von ungewöhnlich hohen Oktoberwerten am Wochenende spricht, ist es möglich, dass es am Sonntag regnet, wie das staatliche Wetteramt (Aemet) mitteilt.

Am Donnerstag wurden in der gesamten Provinz und in anderen Teilen Andalusiens Rekordtemperaturen gemessen: 34,8 °C in Vélez-Málaga, 32,5 °C in Málaga, über 35 °C in Manilva und ähnliche Werte in Murcia, Sevilla und Cádiz.

Vorhersagen und Wassertemperatur

Am Freitag werden für die Stadt Málaga 33 Grad vorhergesagt. Über das Wochenende wird ein allmählicher Rückgang erwartet, mit 29°C am Samstag und 27°C am Sonntag. Die nächste Woche beginnt mit 24°C oder weniger. Die Vorhersage für Vélez-Málaga lautet 31°C am Freitag, 30°C am Samstag und 26°C am Sonntag.

34,8°C in Vélez Málaga am Donnerstag

Im Blog des SUR-Wetterexperten José Luis Escudero heißt es, dass wir erst am Montag oder Dienstag wieder typische Oktoberbedingungen mit einigen nennenswerten Regenfällen erleben werden.

Auch andere Orte in der Provinz wurden in der vergangenen Woche von der Hitze nicht verschont. Am Mittwoch wurde in Rincón de la Victoria die höchste Temperatur in Spanien gemessen (32 °C). In Estepona waren es 30,3 °C, in Vélez 30,2 °C, in Algarrobo 30 °C, in Nerja 29,9 °C und am Flughafen Malaga 29,8 °C.

Die gute Nachricht ist, dass zumindest die ultravioletten Strahlungsindizes niedrig sind. Für diejenigen, die noch einmal den Strand genießen wollen, bleibt die Wassertemperatur zwischen 20°C und 22°C.