66-Jähriger nach Schrotflinten-Attacke in Vélez-Málagas Stadtteil Almayate zu vier Monaten Gefängnis verurteilt

Das Gericht erster Instanz Nr. 4 von Vélez-Málaga hat den 66-jährigen Mann, der am vergangenen Donnerstagt nach einem Streit in einer Bar mit einer Schrotflinte auf zwei Halbbrüder geschossen hatte, wegen zweier Bedrohungsdelikte und eines weiteren Delikts mit leichten Verletzungen zu vier Monaten Gefängnis sowie eine Geldstrafe von 10 Euro pro Tag für einen Zeitraum von 20 Tagen verurteilt.

Das Urteil war das Ergebnis einer Einigung, bei der sich der Urheber der Schießerei mit dem geforderten Strafmaß zufrieden gab. Einer der angegriffenen Brüder wurde außerdem verurteilt, weil er einem Begleiter des Angreifers leichte Verletzungen zugefügt und sein Fahrzeug beschädigt hatte, wie Quellen des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) dem SUR am Montag mitteilten.

Der jüngre der beiden Halbbrüder war durch Streifschüsse leicht an der Schulter und am einem Bein verlezt worden, der ältere trug keine Verletzungen davon. Letzterer wurde wegen der Verletzunge, die er dem Begleiter des 66-Jährigen zugefügt hatte, zu einer Geldstrafe von vier Monaten in Höhe von 10 Euro pro Tag und zu einer weiteren Geldstrafe von 20 Tagen in Höhe von 10 Euro pro Tag für den Schaden an dem Fahrzeug seines Kontrahenten verurteilt.

Was der Auslöser für den Streit war, der in einer Bar entstand und sich danach auf der Straße fortsetzte, scheint derweil immer noch nicht geklärt zu sein. Der 66-Jährige Täter behauptete, er sei beleidigt worden, die beiden Halbbrüder erkläretn, sie hätten wegen obszöner Bemerkungen des ersteren gegenüber einer Gruppe junger Frauen protestiert, woraufhin dieser die Beherrschung verloren habe.