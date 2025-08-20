'El Borge' ziert seit kurzem ein Flugzeug von TUI

Eugenio Cabezas El Borge Mittwoch, 20. August 2025 Teilen

Das kleine Axarquia-Dorf El Borge, mit kaum 1.000 gemeldeten Einwohnern, rühmt sich, eine Wiege der Muskatellertraube zu sein. Hier werden exquisite Rosinen und Weine hergestellt. Der Charme der Ortschaft zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an und viele Ausländer lassen sich hier nieder.

Dies ist auch der Fall bei dem deutschen Flugzeugpiloten Christian Heisler, der für den bekannten deutschen Reiseveranstalter TUI arbeitet. Der Luftfahrtprofi hat vor kurzem ein Haus in der Gemeinde gekauft und hat sich «in die Landschaft und die Menschen von El Borge verliebt».

Heisler hat ein Haus in der Gemeinde gekauft und sich in das Dorf «verliebt»

Seine Liebe zu seiner Wahlheimat ist so groß, dass er es geschafft hat, eine der Maschinen, die er steuert, auf ihren Namen zu taufen. Dies teilte das Rathaus von El Borge in den sozialen Netzwerken mit. Auf drei Fotos ist der Schriftzug «Costa del Sol El Borge» in großen schwarz-weißen Lettern auf dem vorderen Teil des Flugzeugs zu sehen.

«Er fühlt sich in El Borge so sehr zu Hause, dass er für die Ortschaft Flagge zeigen will. Ein Beweis dafür ist der Name, mit dem er sein Flugzeug getauft hat: 'Costa del Sol' El Borge. Wir danken ihm für dieses Zeichen der Zuneigung zu unserem Dorf», so das Rathaus von El Borge.

Flugzeug mit María Zambrano im Jahr 2018

Es ist nicht das erste Mal, dass eine an der Costa del Sol operierende Fluggesellschaft eine Hommage an Málaga macht. Im Jahr 2018 widmete die norwegische Fluggesellschaft Norwegian der berühmten Denkerin María Zambrano ein Flugzeug. Es handelte sich um eine neue Boeing 737 MAX8 mit 189 Sitzplätzen, die seitdem das Bild der Philosophin auf ihrem Heck trägt.

Die Fluggesellschaft wollte 109 berühmte Persönlichkeiten aus Geschichte, Kunst und Wissenschaft auf der ganzen Welt würdigen. Elf davon waren Spanier, und «natürlich war María Zambrano eine der Auserwählten», erklärte der damalige Präsident der María-Zambrano-Stiftung und Bürgermeister von Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer.

Das Bild von María Zambrano, das auf dem Heck des Flugzeugs zu sehen ist, wurde von der María-Zambrano-Stiftung zur Verfügung gestellt, die bei der dokumentarischen Beratung des Projekts mitwirkte. Das Foto wurde zwischen 1928 und 1930 aufgenommen, also während der Studienzeit der Denkerin in Madrid, wie die Fluggesellschaft damals mitteilte.

Mit María Zambrano wurden 2018 insgesamt 109 historische, künstlerische und wissenschaftliche Persönlichkeiten aus dem skandinavischen Raum, dem Vereinigten Königreich, Irland, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Frankreich und Spanien von Norwegian geehrt; elf von ihnen waren Spanier oder hatten einen Bezug zur spanischen Geschichte. So wurden neben Zambrano unter anderem die Seefahrer Christoph Kolumbus und Juan Sebastián Elcano, die Juristin und Politikerin Clara Campoamor, der Nobelpreisträger für Medizin, Santiago Ramón y Cajal, die Schriftsteller Miguel de Cervantes, Gloria Fuertes, Rosalía de Castro und Benito Pérez Galdós, der Maler Joan Miró sowie der Musiker Paco de Lucía geehrt.