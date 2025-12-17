El Borge erklärt Wasser nach Überwindung von Chloratproblemen wieder für trinkbar

Eugenio Cabezas Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Die Gemeindeverwaltung von El Borge hat am Dienstag das Wasser des städtischen Wasserversorgungsnetzes wieder für genusstauglich erklärt, nachdem die von der Gesundheitsbehörde geforderten Abhilfemaßnahmen abgeschlossen waren und mehrere Tage hintereinander positive Analysen vorlagen. Die Axarquia-Gemeinde war eine von drei Gemeinden in der Axarquia-Region neben Iznate und Totalán, die in den letzten Wochen gezwungen waren, ihr Wasser für ungenießbar zu erklären, weil hohe Chloratwerte festgestellt wurden, ein Nebenprodukt des Chlordesinfektionsverfahrens, das durch die neuen staatlichen Vorschriften geregelt wird.

Wie das Rathaus durch ein Dekret des Bürgermeisters mitteilte, konnte die Normalisierung der Versorgung nach einer koordinierten Arbeit mit dem Gesundheitsbezirk Axarquia, dem öffentlichen Unternehmen Axaragua, dem vom Stadtrat beauftragten Analyselabor und den städtischen Wartungsdiensten erreicht werden.

Der Bürgermeister von El Borge, Raúl Vallejo (PSOE), betonte, dass «die Situation, die die Wasserqualität beeinträchtigte, überwunden wurde», dank der Durchführung von Korrekturmaßnahmen in den Reservoirs und im Verteilungsnetz sowie der Anpassung der Chlorierungsverfahren. «Die Analyseergebnisse waren durchweg positiv, so dass das Wasser offiziell als für den menschlichen Konsum geeignet erklärt werden konnte», so der Stadtrat.

Das Rathaus erklärte, dass neben der Wiederherstellung der Normalität eine Liste von Präventivmaßnahmen mit Axaragua vereinbart wurde, um eine Wiederholung ähnlicher Vorfälle zu vermeiden, und zwar vor dem Hintergrund des Inkrafttretens des Königlichen Erlasses 3/2023, der erstmals einen spezifischen Grenzwert für Chlorat von 0,7 Milligramm pro Liter festlegt.

Leitungswasser in Totalán immer noch nicht trinkbar

Vallejo bedankte sich ausdrücklich für die «Geduld, das Verständnis und die Kooperation der Anwohner» während der Wochen, in denen das Wasser nicht trinkbar war, sowie für die Unterstützung der örtlichen Geschäfte und Unternehmen, die während der Klärung des Vorfalls Wasser in Flaschen zur Verfügung stellten.

Der Fall von El Borge folgt der gleichen Entwicklung wie der von Iznate, wo nach positiven Gesundheitsberichten bereits wieder den Normalzustand erreicht hat, während Totalán weiterhin die Empfehlung aufrechterhält, kein Leitungswasser zu konsumieren, bis die technischen Maßnahmen abgeschlossen sind und weitere bestätigende Analysen eingegangen sind.

Die Gesundheitsbehörden weisen darauf hin, dass diese Vorfälle nicht mit der Verschmutzung des Stausees La Viñuela zusammenhängen, aus dem diese Gemeinden versorgt werden, sondern mit spezifischen Problemen in den kommunalen Netzen, von denen viele über alte Infrastrukturen verfügen, die eine Feinabstimmung der Desinfektions- und Wartungsprozesse erfordern, um den neuen Qualitätsstandards zu entsprechen.