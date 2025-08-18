Countdown zur Einweihung des neuen Fußballplatzes von Torrox Costa läuft

Eugenio Cabezas Torrox Montag, 18. August 2025 Teilen

Nach über drei Jahrzehnten unerfüllter Versprechungen und Forderungen der Anwohner läuft nun der Countdown für den neuen Fußballplatz in El Morche. Das Rathaus hat die Verlegung des Kunstrasens im Rahmen der ersten Bauphase des Sportkomplexes abgeschlossen, der auf dem Grundstück des Cortijo Sevilla in der Urbanisation Santa Rosa errichtet wird. Die Eröffnung der Sporteinrichtung ist für September geplant, wenn der Club Recreativo El Morche in die neue Saison startet.

Die Arbeiten mit einer Investition von 5,5 Millionen Euro in dieser ersten Phase umfassen den Bau des neuen Fußballplatzes 'Antonio González', der den derzeitigen Platz ersetzen wird. Bürgermeister Óscar Medina überzeugte sich bei seinem letzten Besuch im April von den Fortschritten bei der Verlegung des Kunstrasens auf dem neuen Spielfeld,, das sich direkt über der Tiefgarage mit etwa hundert Stellplätzen befindet, die im neuen Sportkomplex gebaut wurde.

Medina, der von den Stadträten für Sport und Bauwesen, José Manuel Fernández und Paola Moreno, begleitet wurde, zeigte sich zuversichtlich, dass die neuen Anlagen noch vor Ende September eingeweiht werden können. «In zehn Jahren haben wir unsere Gemeinde umgestaltet und es gibt zwei Projekte, auf die ich besonders stolz bin, weil sie eine historische Schuld darstellen, und das sind die Aufbahrungshalle und dieser Fußballplatz», sagte der Bürgermeister.

Zweite Phase

Medina bekräftigte, dass diese Einrichtungen «wahrscheinlich die einvernehmlichsten in der Geschichte von Torrox sind, da es die Einwohner selbst waren, die einstimmig den Standort des neuen Sport- und Freizeitkomplexes in Santa Rosa gewählt haben, zu dem auch der Fußballplatz 'Antonio González' gehört, der nach dem Ehrenpräsidenten des Club Recreativo El Morche benannt ist».

«Wir erfüllen damit eine jahrzehntelange Forderung», betonte Medina. Er erinnerte daran, dass das Land, auf dem sich der momentane Fußballplatz befindet, nach dessen Räumung «die Strandpromenade von El Morche und die Dünen von La Carraca auf spektakuläre Weise verändern wird», sobald die notwendigen Maßnahmen mit der Küstenschutzbehörde in Málaga abgestimmt sind.

«Es ist eines der wichtigsten Projekte in einem Komplex, der sich ideal für Fußball und andere Sportarten eignet» José Manuel Fernández Stadtrat für Sport

Sportstadtrat Fernández betonte, dass sich der Sport- und Freizeitkomplex über eine Fläche von mehr als 2,5 Hektar erstreckt und das Rathaus bereits an den Verfahren für die Auftragsvergabe einer zweiten Phase im Wert von rund zwei Millionen Euro arbeitet. Nach dem Bau des Fußballplatzes, der Verlegung des Kunstrasens, dem Bau der Tiefgarage und der Errichtung der zum Projekt gehörenden Gebäudestrukturen, wie Umkleideräume, Geschäfte oder Sportplätze, ist die erste Phase abgeschlossen.

In der zweiten Phase werden, wie Fernández erläuterte, die Tribünen, Umkleidekabinen und Parkplätze fertiggestellt sowie Grünflächen und Gärten angelegt. «Damit werden wir eines der wichtigsten Projekte dieser Legislaturperiode weiter gestalten, zu einem Komplex, der ideal für Fußball und andere Sportarten in einem optimalen Umfeld geeignet ist.«

Die Gesamtinvestition der Gemeinde Torrox in den Sportkomplex wird über neun Millionen Euro betragen

Der Bürgermeister kündigte bereits im August 2024 in einer Pressemitteilung die Ausschreibung der zweiten Phase der Arbeiten an. Mit dem Erwerb des Grundstücks, der Ausführung der ersten Phase und der bevorstehenden Vergabe der zweiten Phase der Arbeiten wird die Gesamtinvestition, die das Rathaus in den Bau des Sport- und Freizeitkomplexes von Santa Rosa tätigen wird, neun Millionen Euro übersteigen.